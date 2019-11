Steve Jobs, Mitgründer und langjähriger CEO von Apple, war einer der bekanntesten Unternehmer und Innovatoren, nicht nur in der IT-Branche. "Ich hatte im Seminar schon zwei Teilnehmer, die direkt mit ihm gearbeitet haben", erzählt Martin Högl, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität, dem 8. Jahrgang des Leadership Excellence Programms (LEP) in Düsseldorf. Menschlich, so hätten ihm die Teilnehmer das damals mitgeteilt, sei die Zusammenarbeit mit dem Apple-Gründer alles andere als angenehm gewesen. Erfolg hatte Jobs dennoch - doch nacheifern müsse man ihm deswegen nicht.

Transparenz und "People over processes"

Was also heißt es für IT-Manager heute, vor allem in Zeiten der digitalen Transformation, eine gute Führungspersönlichkeit zu sein? Die Antwort auf diese Frage lautet für jeden anders. Auf die Suche danach begeben sich Teilnehmer im LEP-Programm des CIO-Magazins und von DXC Technology in Zusammenarbeit mit der WHU - Otto Beisheim School of Management mittlerweile im achten Jahr. Gestartet wurde mit einem einwöchigen Modul zum Thema "Leadership in der DigitalisierungDigitalisierung" in Düsseldorf. Neben aktuellen Forschungsergebnissen und Übungen von führenden Wissenschaftlern stehen auch Besuche von Unternehmen vor Ort auf der Agenda.

"Wenn Sie Mitarbeiter einstellen, machen Sie klar, was möglich ist, und was nicht", lautet der Rat von Nicole Bard, Corporate Digital Director von L'OréalL'Oréal. Zusammen mit Frank HoeFrank Hoe, CIO für Deutschland, Österreich und die Schweiz von L'Oréal stellte sie den LEP-Teilnehmern das Unternehmen vor. Anschließend führte der CIO selbst durch den IT-Sitz des Unternehmens, wo offene Co-Working Plätze, eine Clean-Desk-Policy und ein InnovationInnovation Lab den Arbeitstag der Mitarbeiter prägen. "People over processes" lautet die Devise der selbst erklärten Beauty Tech Company. Das Gebäude sei Teil des Transformationsprozesses.

L'Oréal investiert in Trainings

Vor fünf Jahren habe die Digitalisierung im Unternehmen richtig begonnen, erklärt Bard. Die Firma investiere besonders in das digitale Marketing: Websites und Apps werden mithilfe von Big Data und Künstlicher Intelligenz auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten. Ein Beispiel ist die Augmented-Reality-Anwendung ModiFace, die Kunden Make-Up oder Haarfarben live am eigenen Gesicht in der Kamera vorführt. Bisher bilden heute 80.000 Influencer das erweiterte Marketing-Team von L'Oréal, 47 Prozent des Marketings finden in den digitalen Medien statt, insgesamt verzeichne man eine Growth-Rate von 50 Prozent.

Dafür habe man die gesamte Organisation in unabhängig agierende Einheiten umstrukturiert. Mitarbeiter werden in fünftägigen Trainings unter anderem in den relevanten KPIs der Marketing Tools Domo oder Google360 sowie Programmatic Advertising im Allgemeinen ausgebildet. Sogenannte Fuck-Up-Nights an denen Mitarbeiter über die eigenen Fehler berichten, sollen den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer unterstützen. Auch auf der höchsten Führungsebene sei Zusammenarbeit die entscheidende Komponente. "Ob der CDO oder der CIO für die Digitalisierung zuständig ist, spielt keine Rolle", antwortet Hoe auf die Frage eines LEP-Teilnehmers. "Was es braucht, ist einfach eine gute Partnerschaft."

Nächste Station im Mai 2020: Tel Aviv in Israel

Doch gute FührungFührung kann im internationalen Kontext schon wieder ganz anders aussehen. Wie zum Beispiel die israelischen Kollegen an die Sache herangehen, erfahren LEP-Teilnehmer im Mai, wenn sie das Auslandsmodul nach Tel Aviv führt. Ganz nebenbei knüpfen IT-Manager dabei nicht nur untereinander wertvolle Kontakte, sondern auch mit den IT-Chefs vor Ort.

"Das CIO Leadership Excellence Program hat mir durch die hochklassigen Dozenten und Inhalte viele wertvolle Anregungen gegeben, über meine Führungsrolle und -aufgaben nachzudenken", sagt Torsten Gaul, Ressortleiter IT bei der Leifheit AG. "Ich kann das Programm jedem empfehlen, der sich abseits von Standardführungstrainings wirklich weiterentwickeln möchte. Toller Nebeneffekt ist das Alumni-Netzwerk."

Möchten auch Sie sich tiefer im CIO-Netzwerk verankern? Ist es Ihnen gleichzeitig ein Bedürfnis, Ihre Management-Fähigkeiten dem Zeitgeist anzupassen? Dann bewerben Sie sich doch einfach für das Auslandsmodul des Leadership Excellence Program im Mai 2020 in Tel Aviv.