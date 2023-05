Nachdem Jochen Göttelmann im Februar 2023 von der Cargo- zur Airlines-Division der Lufthansa gewechselt ist, war der CIO-Posten vakant. Nun hat die Fracht-TochterFracht-Tochter des Konzerns mit Jasmin Kaiser eine neue IT-Leiterin gefunden. Sie trat den Posten als Vice President IT und CIO am 1. Mai 2023 an.

Kaiser ist bereits seit 2013 für die Lufthansa tätig. Über verschiedene leitende Positionen kletterte sie die Karriereleiter innerhalb des Konzerns nach oben. Zuletzt arbeitete die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin als Senior Director Corporate Internal Audit, IT and Data Analytics in der Lufthansa Group.

Die Lufthansa CargoLufthansa Cargo ist eine Frachtfluggesellschaft mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie wurde 1994 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lufthansa. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 4,6 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte 4.085 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 175 davon in der IT.