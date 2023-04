"Wir freuen uns, mit Marc RauscherMarc Rauscher eine erfahrene Führungspersönlichkeit und einen ausgewiesenen IT-Fachmann mit Expertise im HandelHandel gewonnen zu haben", sagt Sven Grobrügge, Geschäftsführer der HagebauHagebau IT GmbH sowie Geschäftsführer Finanzen & Business Support des Mutterkonzerns Hagebau KG. Rauscher wird als operativer Leiter das Führungstrio des IT-Dienstleisters komplettieren, dem ebenfalls der kaufmännische Leiter Marc-Oliver Herbst angehört.

Zum 1. April 2023 hat Rauscher seine neue Rolle angetreten. Er soll die IT bezüglich ihrer Struktur und Prozesse als Unterstützer der Hagebau-Gesellschafter etablieren. Zudem gehört es zu seinen Aufgaben, SAPSAP S/4HANA sowie ein neues EOS-ERP-System für die Gesellschafter einzuführen. Daneben gilt es für den Manager, Cloud-Services weiterzuentwickeln und die IT-Infrastruktur zukunftssicher zu machen.

Für weitere spannende News, Hintergründe und Personalien abonnieren Sie hier unseren Newsletter "First Look".

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur kommt von der Parfümeriekette Douglas. Dort war Rauscher seit 2013 als CIO und Managing Director der IT-Tochter Douglas Informatik & Service tätig. Davor hatte er 14 Jahre lang verschiedene leitende Positionen beim IT-Beratungshaus Ciber Global inne, das seit 2017 zu HTC Global Services gehört. In dieser Zeit sammelte der Manager Erfahrungen unter anderem in der Prozessoptimierung sowie im Design und in der Implementierung von ERP- und Kassensystemen.

Rauschers Vorgängerin bei Hagebau IT, Brigitta Quednau, scheidet zum 1. April aus der Geschäftsführung aus. Sie verbleibt noch bis Ende August im Unternehmen.

Die Hagebau IT GmbH wurde 1971 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochter der Hagebau KG. Sie ist der IT-Dienstleister für die Gesellschafter sowie die Zentrale des Mutterkonzerns. Etwa 80 Prozent der rund 350 Gesellschafter nutzen die bereitgestellten IT-Lösungen wie etwa die Warenwirtschafts-Software oder das Rechenzentrum. Das Unternehmen beschäftigt zirka 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mit Sitz im niedersächsischen Soltau betreibt mehr als 1.500 Standorte in sieben europäischen Ländern. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 6,9 Milliarden Euro und beschäftigte zirka 1.300 Personen.