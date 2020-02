Der langjährige nordrhein-westfälische Landes-CIO Hartmut Beuß verabschiedet sich zum 31. August 2020 in den Ruhestand. Seine Nachfolge im Wirtschafts- und Digitalministerium als Beauftragter für Informationstechnik tritt Andreas Meyer-Falcke an.

Meyer-Falcke kommt von der Landeshauptstadt Düsseldorf, wo er seit August 2012 als Beigeordneter für die Bereiche Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice tätig ist. In der Rolle trägt er unter anderem die Verantwortung für die Digitalisierung der KommunalverwaltungKommunalverwaltung. 2016 gewann er mit dem Verein "Digitale Stadt Düsseldorf" den Preis "Düsseldorfer des Jahres" in der Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit. Der Zusammenschluss hat den Zweck, klassische Branchen mit der Informations- und Telekommunikationswirtschaft zu vernetzen. Zuvor bekleidete der promovierte Mediziner viele Jahre leitende Positionen in verschiedenen Landesministerien in den Bereichen Personal, Organisation und Jugend.

Laut NRWs Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart soll Meyer-Falcke "die hervorragende Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und mit viel Elan und Begeisterungsfähigkeit die Digitalisierung der Landesverwaltung weiter vorantreiben." Dafür bringe er "eine hervorragende Gewähr für die erfolgreiche Ausübung des Amtes" mit.

Hartmut Beuß wurde 2013 zum ersten CIO von NRW ernannt. Zuvor war er Leiter der Abteilung Organisation, Verwaltungsmodernisierung, Informationstechnik, Haushalt, sowie Vertreter des Staatssekretärs im IT-Planungsrat. Er brachte also viel Erfahrung in der IT und der Landesorganisation mit in das Amt. Zu seinen Aufgaben zählte, die IT-Strategie innerhalb der Landesverwaltung zu steuern. Zudem galt es, das E-Government-Gesetz des Bundes sowie die verbindliche IT-Sicherheitsleitlinie mit umzusetzen. Daneben sollte er Interesse bei IT-Firmen für eine Ansiedlung in NRW wecken sowie Öffentlichkeitsarbeit für E-Government und Informationstechnik machen.

Die Stelle des CIO in NRW ist seit 2017 im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie angesiedelt.