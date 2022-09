Etwas über ein Jahr hat es Michael Kranz in der AutomobilbrancheAutomobilbranche ausgehalten, nun wechselt er in die BeratungBeratung. Seit September ist der IT-Manager Partner bei dem auf Digitalisierung spezialisierten Beratungsunternehmen Acent, ansässig in Berlin.

"Acent hat mich immer schon fasziniert und auch begeistert durch das exklusive Konzept der Beratung basierend auf Jahrzehnten an operativer Berufserfahrung in Anwenderunternehmen," sagt Kranz gegenüber dem CIO-Magazin. Er habe zu seiner Zeit als CIO bereits einige Projekte mit der Beratung umgesetzt.

Kranz' Beratungsschwerpunkt liegt auf der Fertigungsindustrie. Er soll Unternehmen helfen, digitale Transformationsvorhaben zu planen und umzusetzen sowie tragfähige IT-Architekturen zu definieren und zu implementieren.

Bis dato leitete Kranz den Bereich Digital Experience and Business bei AudiAudi. Die Stelle hatte er im Juli 2021 übernommen. Das Ressort des Autobauers ist zuständig für Services rund um das Auto, neue Mobilitätsangebote sowie den digitalen Handel.

Davor hatte der Diplom-Informatiker rund zehn Jahre den Posten als CIO und Head of Digital Solutions bei Thyssenkrupp Steel Europe inne. Er begleitete dort unter anderem ein groß angelegtes Transformationsprogramm, modernisierte die technische Infrastruktur und richtete die IT der Stahlsparte am Business aus. Erste IT-Führungserfahrungen sammelte Kranz als IT-Leiter beim Automobilzulieferer Luk ab 1996. Acht Jahre später wechselte der Manager zur Krones AG als Bereichsleiter Informationstechnologie. Dort verantwortete er die globale IT des Komponenten- und Anlagenherstellers für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.