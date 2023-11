Die meisten Kunden von Supermärkten kennen die Situation: Sie wollen einen Einkaufswagen entsperren, haben aber weder eine passende Münze noch einen Chip zur Hand. Solche nervigen Vorkommnisse will der Netto Marken-DiscountNetto Marken-Discount künftig verhindern.

Der Lebensmitteleinzelhändler, der 4.300 Filialen unterhält, testet derzeit in zwei Filialen in Bayern ein neues Konzept: Einkaufswagen, die sich auf konventionelle Weise entsperren lassen, aber auch mit einer Smartphone-App.

Freischalten mit Near Field Communication (NFC)

Die neue Funktion ist ein Bestandteil der Netto-App. Mit ihr können Nutzer in den Filialen des Unternehmens bargeldlos bezahlen oder Coupons einlösen. Das digitale Schloss namens Hybridloc für die Einkaufwagen hat Wanzl entwickelt. Das Unternehmen aus Leipheim nahe Ulm zählt mit 5.000 Mitarbeitern zu den weltweit größten Herstellern von Einkaufs- und Transportwagen. Sie kommen in HandelHandel und Logistik, auf Flughäfen und in Hotels zum Einsatz.

Das System nutzt einen NFC-Chip (Near Field Communication), der auch beim Mobile Payment zum Einsatz kommt. Mit einem Software Development Kit können Unternehmen Hybridloc in ihre Apps einbinden. Um einen Wagen freizuschalten, halten die Nutzer ihr Smartphone an den NFC-Empfänger im Griff des Trolleys.

Daten für den Händler

Dem Kunden bietet das System einen höheren Komfort. Allerdings profitiert auch der Händler davon. So kann er abfragen, wie viele Einkaufswagen in bestimmten Parkboxen vorhanden sind und den Bestand entsprechend anpassen. Außerdem stehen den Unternehmen Monitoring-Daten zur Verfügung, etwa wie lange sich Kunden im Schnitt in einer Filiale aufhalten.

Netto ist der erste Lebensmitteleinzelhändler, der Hybridloc testet. Allerdings arbeitet Wanzl bei Digitalisierungsprojekten auch mit anderen Firmen aus diesem Bereich zusammen. Auf dem Flughafen Stuttgart hat das Unternehmen beispielsweise zusammen mit Jäger Edeka ein hybrides 27/4-Shop-Konzept umgesetzt. Dadurch können Kunden auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen, wenn das Verkaufspersonal bereits Feierabend hat.

Kein Verkaufspersonal erforderlich

Das Herzstück ist eine cloud-basierte Softwareplattform von Wanzl in Verbindung mit Lesegeräten für Kredit- und Debitkarten sowie Google und Apple Pay. Kunden erhalten erst nach Erfassen der Zahlungsmittel Zugang zum Markt.

Bezahlen können sie die Waren an Self-Check-out-Kassen mit integriertem Kassenleitsystem. Die Kassensysteme stellte die Edeka-IT zur Verfügung. Auch die Rücknahme von Pfandflaschen erfolgt bei Jäger Edeka in den Nachstunden automatisiert.

Netto | Elektronisches Pfandschloss

Branche: Lebensmittelhandel

Use Case: Einkaufswagen mittels App, Münze und Marke freischalten

Lösung: Wagen mit NFC-Chip und Hybridloc-Funktion

Partner: Wanzl