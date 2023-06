Pácser wagte den Schritt aus der Unterhaltungs- in die Schwerindustrie. Er folgt auf Volker Schwarz, der den CIO-Posten seit 2020 innehatte, und berichtet an die Finanzvorständin Dagmar Steinert.

Zu den wichtigsten Aufgaben des neuen IT-Chefs gehören Betriebssicherheit und Cybersecurity. Das verwundert nicht, da Rheinmetall in diesem Jahr bereits mehrmals das Ziel von Hackerangriffen war. Die letzte Attacke im April betraf laut Konzernangaben zwar nur die zivile Sparte der Firma, allerdings wirkte sie sich auch auf Tochterunternehmen und deren Kunden aus, darunter der Automobilbauer Audi.

Für mehr aktuelle Personalien, Projekte, Hintergründe und Strategien aus der CIO-COmmunity, abonnieren sie unsere Newsletter.

Daneben soll der Betriebswirt SAP S/4HANA einführen, das IT-Management professionalisieren und die IT "aufräumen". Das Team um Pácser hat den Auftrag, Medienbrüche abzubauen, die Zusammenarbeit der IT weltweit zu verbessern und Steuerungskonzepte aufzusetzen, um Kapazitäten, Hard- und Software sowie Prozesse und Personal effektiv zu verwalten.

Vor seinem Einstieg bei Rheinmetall war Pácser in verschiedenen Branchen tätig. Zuletzt zeichnete er bei ProsiebenSat1 als Head of Shared Services für die Finanzbuchhaltung, das SAP-Kompetenzzentrum, die Unternehmens-IT, die Personalverwaltung und die Projektmanagement-Organisation verantwortlich. Davor hatte der Manager leitende Positionen unter anderem bei der Schweizer Post-Tochter Swiss Post Solutions, Siemens und T-Systems inne.

Die Rheinmetall AGRheinmetall AG ist ein Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Düsseldorf. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 6,4 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte knapp 25.500 Menschen, davon 900 in der IT. Das IT-Budget beträgt 250 Millionen Euro.

Die IT-Tochter Rheinmetall IT Solutions GmbH wurde 2020 gegründet, um zuvor ausgelagerte Services wieder in den KonzernKonzern zu holen. Dort arbeiten zirka 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.