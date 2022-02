Beim Versicherer ProvinzialProvinzial steht ein IT-Infrastruktur-Projekt an. Hintergrund ist der Zusammenschluss von Provinzial Rheinland und Provinzial NordWest. Im Zuge dessen will die Versicherung Host-basierte Altsysteme ablösen und eine moderne, dezentrale Client-Server-Infrastruktur aufbauen. Nach einer Ausschreibung fiel die Entscheidung auf den IT-Dienstleister Adesso als strategischen Partner. Die Unternehmen haben einen dreijährigen Rahmenvertrag abgeschlossen.

Die Provinzial zielt auf eine homogene IT-Infrastruktur ab, die sich effizienter und kostengünstiger verwalten lässt. Adesso wird die bestehenden Cobol-Altprogramme mit seiner Lösung Transformer automatisiert in moderne, zukunftsfähige Java-Systeme umwandeln. Bis Ende 2024 soll die Großrechner-Plattform vollständig abgeschaltet sein. Erste Etappe des Projektes mit dem internen Namen #mainFree Transform ist das zentrale System zur Verwaltung von Verträgen in der Komposit-Versicherung. Darüber hinaus will die Provinzial weitere zentrale Versicherungsanwendungen modernisieren.

Gesamtverantwortung in die Hände des Dienstleisters geben

Die Versicherung hat bereits in früheren Projekten mit Adesso zusammengearbeitet. So lieferte der Dienstleister 2019 eine komplette IT-Architektur für das neue Provinzial-Tochterunternehmen "andsafe" aus der Cloud. Patric Fedlmeier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns, sagt: "Auf Basis dieser Erfahrung vertrauen wir nun auch hier auf Adesso als branchenerfahrenem Allrounder mit einem fachlich wie technologisch überzeugendem Führungsanspruch." Mit der jetzigen Zusammenarbeit will der Versicherer "die Gesamtverantwortung für die anstehende Systemmigration und Modernisierung in die Hände eines zuverlässigen Full Service Providers" legen, so Fedlmeier weiter.

Der Provinzial Konzern ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und zählt mit einem Beitragsvolumen von über sechs Milliarden Euro nach eigenen Worten zu den zehn größten deutschen Versicherern. Die Provinzial Holding AG sitzt als Dachgesellschaft des Konzerns in Münster.

Provinzial | Mainframe-Ablösung

Branche: VersicherungVersicherung/Finanzdienstleistung

Use Cases: Effizienz steigern und Kostensenken durch dezentrale Client-Server-Infrastruktur

Dienstleister: Adesso

Tool: Adesso Transformer

Laufzeit der Partnerschaft: drei Jahre