Nach fast sieben Jahren beim Stuttgarter AutobauerAutobauer wird Sabine Scheunert Mercedes-BenzMercedes-Benz zum 1. Mai verlassen. Einer Sprecherin zufolge geht die Managerin auf eigenen Wunsch. Wer den Posten übernimmt, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Scheunert war Vice President Digital & IT für Sale und Marketing in der Sparte Mercedes-Benz Cars. Zu ihren Aufgaben gehörte, digitale Lösungen für eine personalisierte Kundenansprache zu entwickeln. Dazu baute sie eine "Digital Unit" mit 100 neuen Stellen auf und übernahm deren Leitung. Sie brachte zudem die bisher getrennt arbeitenden IT-Teams in einer Organisation zusammen und führte agile Arbeitsweisen ein.

Scheunert ist seit 1998 in der Automobilbranche tätig. Unter anderem arbeitete sie als General Manager Marketing Central Eastern Europe bei BMW. Im Jahr 2010 wechselte sie als Leiterin des weltweiten Customer Relationship Managements zur PSA Peugeot Citroën Group. Vor ihrem Einstieg bei Mercedes-Benz verantwortete Scheunert das China-Geschäft von Citroën.