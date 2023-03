Diese Ausstattung steht für die neuen Modelle der E-Klasse zur Verfügung, die Mercedes-BenzMercedes-Benz Ende Februar vorgestellt hat. Webex ermöglicht es Fahrern, an Audio-und Videokonferenzen teilzunehmen. Auch das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten ist mit der Software von Cisco möglich.

Diese Funktion können beispielsweise Architekten oder Vertriebsmitarbeiter nutzen, um auf einem Parkplatz mit ihren Kollegen Unterlagen abzugleichen. Während der Fahrt nehmen sie an Audio-Meetings mit Kunden oder Mitarbeitern teil. Die Sprachqualität entspricht laut Cisco und Mercedes der von Audio- und Videokonferenzen im Büro.

Um das zu erreichen, filtert die Software Gespräche von Beifahrern, Verkehrslärm und Fahrgeräusche heraus. Außerdem wird die Stimme des Sprechenden verstärkt, damit alle Beiträge der Teilnehmer von Webex-Konferenzen gut zu verstehen sind.

Integration in Infotainment-System

Wie bei solchen Anwendungen üblich, hat Mercedes die Webex-Suite in das Infotainmentsystem der Mercedes-Benz E-Klasse integriert. Die App ist somit über den Touchscreen des Fahrzeugs zugänglich. Ein separates Mobiltelefon ist nicht erforderlich.

Für die Datenübertragung stehen 5G-Mobilfunkverbindungen zur Verfügung. 5G5G eignet sich wegen der hohen Übertragungsraten von mehreren Hundert Megabit pro Sekunde und der niedrigen Latenzzeiten für Echtzeitanwendungen wie Video- und Audiokonferenzen. Gleiches gilt für Einsatzfelder wie das autonome und vernetzte Fahren sowie die Interaktion mit intelligenten Verkehrsinfrastruktursystemen.

Sicherheit hat Vorrang

Um die Sicherheit zu gewährleisten, stehen während des Fahrens nicht alle Funktionen von Webex zur Auswahl. Ist der Mercedes in Bewegung, können Nutzer nur per Audio an Besprechungen teilnehmen. Auf einem Parkplatz steht dagegen die gesamte Palette der Services bereit, etwa Video-Meetings, eine KI-gestützte Transkription sowie die gemeinsame Bearbeitung von Content.

"In der heutigen Ära von Hybrid Work erwarten die Menschen herausragende Lösungen, unabhängig vom Ort. Das Auto ist da keine Ausnahme", sagt Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland. "Gemeinsam mit Mercedes bringen wir Fahrzeuge in das moderne, digitale Zeitalter. Webex bildet dabei die Grundlage für die intuitive Zusammenarbeit mit hoher Security."

Eine ähnliche Kooperation wie mit Mercedes-Benz ist Cisco bei Webex bereits 2022 mit Ford eingegangen. Außerdem hat der Hersteller die Collaboration-Collaboration-Software in Apple Carplay integriert. Nutzer können dadurch ein Webex-Meeting, das sie auf einem iPhone gestartet haben, nahtlos im Auto weiterführen.

Mercedes-Benz AG | Collaboration

Branchen: AutomobilAutomobil

Use Case: Audio- und Videokonferenzen in Personenfahrzeugen

Lösung: Integration der Webex-Software in Infotainment-Systeme

Partner: Cisco