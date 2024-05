Sebastian Träger ist aufgestiegen. Seit 1. April ist er Bereichsleiter DigitalisierungDigitalisierung und IT bei der Enercity AGEnercity AG. Er wird ab 1. Juli an Aurélie Alemany berichten, die den CEO-Posten übernimmt.

Träger ist bereits seit 2022 in dem Unternehmen und leitete den Bereich für Digitalisierung. Dort übernahm er kurz nach dem Antritt die Leitung einer Task Force, die eine Cyberangriff überwachen sollte, der das Unternehmen im Oktober 2022 traf. In der Folge einer größeren Restrukturierung übernahm Manager nun die Gesamtverantwortung für Digitalisierung, IT und Cybersicherheit.

Zu Trägers neuen Aufgaben gehört neben der Cybersicherheit hauptsächlich, das ERP-System zu transformieren. Der Plan ist hier, das ERPERP von SAPSAP abzulösen und auf OracleOracle Fusion Cloud zu wechseln. Zudem bearbeitet sein Team Themen rund um IS-U Transformation, MDM/MDG, CRMCRM, AnalyticsAnalytics und KI. Organisatorisch will der IT-Chef eine produktorientierte Zentral-IT mit leistungsfähigen, dezentralen IT-Units aufbauen.

"IT in der Energiebranche ist derzeit 'the place to be'. Keine andere Branche und kein anderes Tätigkeitsfeld steht derzeit vor so großen Herausforderungen", erklärt Träger. Die Energiewende zeitgerecht zu meistern, die notwendige Modernisierung der energiewirtschaftlichen Kernsysteme und Business-IT sowie die Umsetzung zahlreicher regulatorischer und IT-Security bezogener Anforderungen seien ein Kraftakt. Doch der IT-Chef sieht das als Chance: "Es ist äußerst spannend, federführend in diesem Umfeld mit all seinen Chancen und Herausforderungen wirken zu können."

Vor seinem Einstieg bei Enercity hatte Träger verschiedene Positionen als Digitalverantwortlicher inne. Zuletzt war er Vice President Product Management Digital bei Maschinenbauer Kion. Seine Sporen verdiente sich der Manager beim Logistiker SchenkerSchenker und einer Unternehmensberatung.

Die Enercity AG ist ein kommunaler Energieversorger mit Sitz in Hannover. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 9,2 Milliarden Euro und beschäftigt zirka 3.400 Mitarbeitende, davon 130 in der IT. Diese werden durch etwa 30 weitere Personen in den dezentralen IT-Units ergänzt.