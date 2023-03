Die Stadtverwaltung und CGI wollen den Münchnern weitere digitale Bürgerservices zur Verfügung stellen. Bereits heute schneidet die Stadt in punkto DigitalisierungDigitalisierung gut ab. So lag München im Smart City Index 2022 des Digitalverbands Bitkom hinter Hamburg auf Rang zwei.

Der Index bewertet die Großstädte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern anhand der digitalen Dienstleistungen für ihre Bürger. So ermöglichen es 91 Prozent der Städte, online ein Kraftfahrzeug anzumelden, dagegen nur 10 Prozent, ein Baugenehmigungsverfahren digital durchzuführen.

Mehrere Projekte bereits umgesetzt

München hat den bestehenden Vertrag mit CGI, der seit zwölf Jahren besteht, um weitere vier Jahre verlängert. Damit verbunden ist eine Ausweitung der Tätigkeiten des IT-Dienstleisters. Bislang unterstützte CGI die Stadt beim IT-Projektmanagement. Dazu zählen die Einführung einer elektronischen Aktenverwaltung und die Digitalisierung des Monitorings und der Sicherheit von Wahlen.

Bereits umgesetzt wurde zudem die Entwicklung eines Portals, über das Bürger digitale Services nutzen können, sowie ein Digital TwinDigital Twin. Mithilfe eines 3D-Modells der Stadt testet die Kommune beispielsweise Konzepte wie intelligente Altkleider-Container. Diese sind mit IoT-Sensoren ausgestattet und melden über ein Weitverkehrsnetz ihren Füllstand. In Verbindung mit dem digitalen Zwilling ermitteln Fachleute die optimalen Standorte der Container und die günstigste Route, die Fahrzeuge beim Entleeren nutzen können.

Vom digitalen Zwilling bis zum Change-Management

CGI übernimmt nun weitere Aufgaben, etwa in Bereichen wie IT-Security, Change-Management sowie bei der Entwicklung und Implementierung von Software. "Die erweiterte Verantwortung ist für uns ein Zeichen des Vertrauens der Stadt in die von uns geleistete Arbeit", erklärt Andreas Rathgeb, Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland. "Wir haben in den letzten zwölf Jahren eine starke Kooperation aufgebaut, die auf gegenseitigem Verständnis, Offenheit für innovative Ideen und einer engen Zusammenarbeit basiert."

Zusammen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen in Deutschland hat CGI bereits mehrere Projekte umgesetzt. Dazu gehören etwa Verwaltungsportale, die im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) in Nordrhein-Westfalen entstanden. Außerdem unterstützt der IT-Dienstleister das Bayerische Landeskriminalamt beim Betrieb und der Modernisierung der IT sowie bei der Digitalisierung.

