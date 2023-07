Zum 1. August 2023 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) einen neuen CIO - zumindest interimsweise: Stefan LatuskiStefan Latuski, bislang Vorsitzender der Geschäftsführung des Systemhauses der BA, übernimmt zusätzlich zu dieser Rolle kommissarisch die Funktion des IT-Chefs. In seiner neuen Rolle berichtet der Manager an Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur.

Markus Schmitz bleibt bei der BA

Latuskis Vorgänger Markus Schmitz, der dieses Amt seit November 2016 bekleidete, wechselt zurück in die Regionaldirektion Bayern, wo er ab 1. Januar 2024 Vorsitzender der Geschäftsführung wird. Diese Position hatte der in Philosophie promovierte Manager bereits von Ende 2014 bis Ende 2016 inne.

Schmitz hat die Arbeitsagentur erfolgreich durch die Corona-Pandemie gesteuert, kontinuierlich an einer Modernisierung der Infrastruktur gearbeitet und sich zuletzt für die Nutzung externer Cloud-Services im öffentlichen Sektor stark gemacht. Im Jahr 2018 wurde er beim IT-Wettbewerb "CIO des Jahres" in der neu geschaffenen Kategorie Public Sector für seine Digitalisierungsleistungen mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

15 Jahre bei Siemens

Nachfolger Latuski ist seit zwei Jahren bereits als Leiter des Systemhauses mit an Bord. Vor seinem Wechsel in den öffentlichen Sektor war der Wirtschaftswissenschaftler über 15 Jahre für den Siemens-Konzern tätig, zuletzt als CIO der Siemens Mobility GmbH. Im Mutterkonzern war Latuski einst als IT-Projektmanager für verschiedenste internationale M&A Projekte gestartet, bevor er 2014 zum Siemens Industry Sektor wechselte und eine Funktion in der IT-Strategie übernahm. Anfang 2015 folgte der Verkehrstechnik-Arm des Konzerns, wo Latuski zunächst als Head of IT für die Business Unit Rolling Stock und 2018 schließlich als weltweit verantwortlicher CIO für die gesamte Siemens Mobility agierte.

Auf die Frage, welche Aufgaben gerade am wichtigsten sind, antwortet er: "Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung." Doch auch Themen wie KI, Cloud und der Umbau des Operation Models stehen auf seiner To-Do-Liste. "Mein Anspruch ist, die IT-Funktion dahingehend zu entwickeln, dass sie einen ganz neuen Stellenwert innerhalb der BA hat," sagt Latuski. Er ist überzeugt, dass Business und IT miteinander verschmelzen werden. Seine Management-Philosophie: "Machen kommt von machen."

Die Bundesanstalt für Arbeit in Zahlen (Stand Ende 2022):

113.200 Mitarbeiter

175.000 PCs

Zahl der IT-Mitarbeiter: 1.700

IT-BudgetIT-Budget: zirka 700 Millionen Euro Sachmittel, mit Personalkosten rund eine Milliarde Euro