Die niederländische Molkereigenossenschaft gab am Mittwoch eine Vereinbarung mit der Unternehmensgruppe Theo MüllerTheo Müller über den Verkauf eines Großteils ihres deutschen Verbrauchergeschäfts bekannt. FrieslandCampina wird sich demnach in Deutschland vor allem auf den Verkauf internationaler Marken wie Chocomel, Frico und Holland Master konzentrieren.

"Wir sind überzeugt, dass diese Akquisition eine sehr passende Ergänzung unseres erfolgreichen Mopro-Portfolios auf dem deutschen Markt darstellt und einen positiven Beitrag zum Wachstumskurs der Unternehmensgruppe Theo Müller leisten wird", wird darin Stefan Müller, Aufsichtsratschef der Unternehmensgruppe Theo Müller zitiert. FrieslandCampinaFrieslandCampina erklärte, die Rentabilität der Aktivitäten in Deutschland sei in den vergangenen Jahren verbessert worden. Der neue Eigentümer könne durch Synergievorteile dieses GeschäftGeschäft ausbauen.

Im Detail ist unter anderem der Verkauf der Marken Landliebe, Tuffi, Südmilch, Puddis, Mondelice sowie der Produktionsstandorte, Lager und Logistik in Heilbronn, Schefflenz (beide Baden-Württemberg) und Köln geplant. FrieslandCampina Germany hat etwa 1.000 Mitarbeiter, die am Mittwoch informiert worden seien. Von dem Verkauf an Theo Müller sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur etwa 730 betroffen. Die Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. hat ihren Sitz in Luxemburg (dpa/rs)