Dass die Entscheidung der VolkswagenVolkswagen Gruppe zugunsten der Software von Ivalua fiel, dürfte auch mit der langjährigen Kooperation zwischen dem Softwarehaus und dem IT- und Beratungsunternehmen Capgemini zusammenhängen.

Capgemini hat 2021 am Stammsitz von Volkswagen in Wolfsburg einen Campus eingerichtet. Die Fachleute dort unterstützen Volkswagen und AudiAudi unter anderem dabei, Anwendungen und Use Cases für den deutschen Mobility Data Space (MDS) zu entwickeln. Dieser Datenmarktplatz soll die Grundlage für neue Mobilitätskonzepte bilden. Daher ist es naheliegend, dass Capgemini Ivalua bei Volkswagen ins Spiel brachte.

Ausgabenmanagement aus der Cloud

Ivaluas Cloud-Plattform ermöglicht es Volkswagen, die Lieferantenbeziehungen und Ausgaben zentral zu verwalten und das indirekte Beschaffungswesen weiter zu digitalisieren. Das gilt weltweit für alle Marken, darunter Audi, PorschePorsche, Seat und SkodaSkoda bis hin zu Volkswagen und die Sparte TratonTraton mit den Nutzfahrzeugen von MANMAN und Scania.

Die Plattform des französischen Softwareanbieters ist modular aufgebaut. Nutzer können die Komponenten buchen, die ihren Anforderungen entsprechen. Das Portfolio umfasst beispielsweise Lösungen für Prozesse wie Source to Pay (S2P), das strategische Sourcing, die direkte Materialbeschaffung sowie Procure to Pay (P2P). Alle Module arbeiten zusammen und lassen sich zu kundenspezifischen Lösungen kombinieren.

Strategische Rolle der Beschaffung

"Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag für die DigitalisierungDigitalisierung der Beschaffungsprozesse eines der weltweit führenden Automobilunternehmen erhalten haben", sagt David Khuat-Duy, Gründer und CEO von Ivalua. "Angesichts des Umfangs, der Komplexität und des Nachhaltigkeitsfokus ihrer globalen Lieferkette erkennt Volkswagen die strategische Rolle der Beschaffung an, die dem Unternehmen in einem unsicheren globalen Marktumfeld einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft."

Neben der Volkswagen Gruppe nutzen weitere Großunternehmen die Software von Ivalua. In Deutschland zählen beispielsweise der Technologiekonzern Körber AG in Hamburg sowie der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall dazu.

Bei Volkswagen wird die Ivalua-Plattform unter anderem dazu dienen, die Lieferketten zu optimieren und zu stabilisieren. Um dies zu erreichen, stellt der Hersteller Anfang 2023 das Einkaufsressort auf Konzernebene sowie bei den Marken Volkswagen PKW mit Dirk Groß-Heide an der Spitze neu auf. Bei MAN Truck & BusMAN Truck & Bus übernimmt Murat Aksel das Einkaufsressort.

Volkswagen Gruppe| Spend Management

Branche: AutomobilAutomobil, Mobility Services

Use Case: Zentrale Plattform für das Management indirekter Beschaffungsprozesse

Lösung: Cloud-basierte Spend-Management-Lösung von Ivalua

Partner: Ivalua (Lösungsanbieter); Capgemini