Sie studierte einst Ägyptologie, fährt Offroad-Motorrad und singt in einer Rockband: Die Rede ist von Anna Kopp, die auf Umwegen in die IT kam und heute CIO von Microsoft Deutschland ist.

Die gebürtige Schwedin startete ihre berufliche Karriere einst in der Touristikbranche, wechselte dann in den Sales bei Silicon Graphics - ohne einen blassen Schimmer von IT zu haben - und arbeitete sich beharrlich und mutig weiter vor in der IT-Branche über Stationen wie Sun Microsystems und Coremedia, bis sie 2004 bei Microsoft landete.

Was der Quereinsteigerin half, waren vor allem Durchhaltevermögen und Biss, aber auch der Mut, aus sich herauszugehen. Kopp ist überzeugt: "Nur mit schön singen kommt man nicht weiter". Gerade die Musik - und zwar die enthemmte Rockmusik - half ihr, ihre gesamte Kraft zu entfalten - auch im Job. Erst als sie losließ, startete sie durch.

Plötzlich CIO

Ein wichtiges Element dabei ist für sie zudem die Authentizität. Sie fährt Offroad-Motorrad und das darf auch jeder im Job wissen. So kommt sie oft mit dem Zweirad zur Arbeit: "In meinen Motorradstiefeln mache ich meinen Job genau so gut wie chic angezogen."

Weitere Einsichten und Anekdoten aus ihrem beruflichen Leben, welche Tipps sie für Frauen in der IT hat und wie sie "plötzlich CIO" wurde, ohne es zu wissen, davon erzählt sie in der neuen Episode unserer Podcastreihe "IDG Tech Talk".