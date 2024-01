Windows 10 wurde ursprünglich als "die letzte Version von Windows" bezeichnet. Das hat sich jedoch mit der Veröffentlichung von Windows 11 geändert, das innerhalb weniger Wochen vom Gerücht zur offiziellen Enthüllung wurde. Die Abschaffung von Windows 10X beeinflusste Microsofts Entscheidung, aber das Unternehmen arbeitete offensichtlich schon seit einiger Zeit an einem neuen Betriebssystem.

Jetzt sieht es so aus, als würde das Unternehmen zu einem Update-Zyklus von drei Jahren für große Windows-Versionen wechseln, was wiederum bedeuten würde, dass Windows 12 schon nächstes Jahr angekündigt wird. Obwohl MicrosoftMicrosoft nichts bestätigt hat, gibt es viele Gerüchte. Lesen Sie, was dazu schon bekannt wurde.

Wird es ein Windows 12 geben?

Es sieht danach aus. Zwischen der Veröffentlichung von Windows 10 und Windows 11 lagen sechs Jahre, aber letzteres wird voraussichtlich nicht die letzte große Version von Windows sein.

Ein Artikel von Windows Central im Juli 2022 deutete darauf hin, dass ein Nachfolger von Windows 11 in Arbeit ist, obwohl nicht sicher ist, dass er Windows 12 genannt wird. Ein Artikel im März 2023 nennt einige der Upgrades, die Sie erwarten können. Beide Artikel beziehen sich auf Informationen des Autors Zac Bowden, der mit Windows-Nachrichten oft richtig liegt.

Im Februar 2023 berichtete VideoCardz.com über einen mittlerweile gelöschten Tweet des Leakers @leaf_hobby, in dem die Betriebssystemliste für eine kommende Intel Meteor Lake Desktop-CPU angeblich Windows 12 enthielt.

Kurz danach erwähnte Yusuf Mehdi (der Leiter des Konsumentenmarketings von Microsoft) in einem Interview mit The Verge "die Entwicklung zukünftiger Versionen von Windows" in Bezug auf KI-Funktionen. Das könnte ein künftiges Update bedeuten, aber eine neue große Version würde mehr Sinn ergeben.

Dann startete Microsoft im März 2023 einen neuen vierten Canary Channel des Windows-Insider-Programms. Er soll noch experimenteller sein als der bereits bestehende Dev Channel. Microsoft sagt, dass er verwendet wird, um Plattformänderungen vorab zu testen, die mehr Vorlaufzeit erfordern, bevor sie an Kunden freigegeben werden.

Das bedeutet, dass Builds im Canary Channel sehr instabil sein werden, aber Zugang zu Funktionen bieten, die noch weit von der allgemeinen Freigabe entfernt sind. Bemerkenswert ist, dass in Microsofts Zusammenfassung des Canary Channels Windows 11 nicht erwähnt wird. Das könnte bedeuten, dass er nur für bestimmte Windows-12-Funktionen vorgesehen ist.

In einem Artikel über diese Entwicklung sagte Windows Latest, dass der Canary Channel die Grundlage für die nächste Generation, wahrscheinlich Windows 12, legen würde.

Wie erwartet war Windows 12 auf der Build-Entwicklerkonferenz von Microsoft im Mai 2023 kein Thema. Allerdings hat das Unternehmen laut Windows Latest einen Screenshot gezeigt, der auf die "nächste Generation von Windows" hinweist.

Das stellte sich nicht als echte Veranstaltung heraus, aber Microsoft arbeitet wahrscheinlich an "der nächsten Generation von Windows". Ob es lediglich Updates für Windows 11 oder eine brandneue Version in Form von Windows 12 geben wird, bleibt abzuwarten.

Hinweise von Microsoft und Intel sowie Berichte von zwei renommierten Publikationen deuten darauf hin, dass eine neue große Version von Windows auf dem Weg ist.

Wann wird Windows 12 veröffentlicht?

Wann Windows 12 (oder eine ähnliche Version) veröffentlicht wird, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.

Der Artikel von Windows Central besagt, dass alle drei Jahre eine neue große Version von Windows erscheinen wird. Da Windows 11 im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, deutet dies darauf hin, dass Windows 12 im Jahr 2024 kommen könnte.

Im März 2023 deutete Bowden an, dass die "nächste große Version des Windows-Clients" im Jahr 2024 veröffentlicht wird. Die Tatsache, dass sie bereits einen internen Codenamen hat (Hudson Valley) lässt vermuten, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte. In einem Artikel von Juni 2023 war er etwas konkreter und sagte, dass die neue Version "im zweiten Halbjahr 2024" erscheinen wird.

Das passt ungefähr zu dem ursprünglichen Artikel von Deskmodder, der besagt, dass Microsoft im März 2022 mit der Arbeit an Windows 12 begonnen hat. Ein Jahr heißt es in einem weiteren Artikel von Deskmodder, dass wir "Windows 12 wahrscheinlich bis Ende 2024 bekommen".

Zur Einordnung: Die meisten aktuellen Versionen von Windows haben etwa zehn oder mehr Jahre Unterstützung von Microsoft erhalten. Die große Ausnahme bilden die vier Jahre dauernden Mainstream-Updates von Windows 8, aber das lag hauptsächlich an der schlechten Resonanz.

Microsoft hat nicht gesagt, wann die Unterstützung für Windows 11 eingestellt wird, aber ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung würde auf ungefähr 2031 hindeuten. Eine neue Version müsste einige Jahre zuvor verfügbar sein, aber es sieht so aus, als käme sie deutlich früher.

Nach der Veröffentlichung wird es wahrscheinlich eine schrittweise Einführung über mehrere Monate geben, wobei neuere Hardware in der Regel priorisiert wird.

Wird Windows 12 kostenlos sein?

Zumindest anfangs dürfte es kostenlos sein. Microsoft möchte ja auch eine Menge Leute dazu bewegen, das neue Betriebssystem zu nutzen.

Microsoft hat ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 angeboten, und es ist technisch gesehen immer noch verfügbar.

Ein Upgrade auf Windows 11 kostet Sie ebenfalls keinen Cent, vorausgesetzt, Ihr Gerät erfüllt die Hardwareanforderungen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Microsoft eine zeitliche Begrenzung dafür festlegt.

Wenn Sie Windows 11 als Stand-alone-Version kaufen möchten, beginnen die Preise dafür bei rund 130 Euro.

Wird Windows 12 andere Hardware-Anforderungen haben?

Wahrscheinlich ja. Obwohl Laptops und PCs seit Jahrzehnten dasselbe Kern-Design haben, haben sich bereits viele andere Spezifikationen seit der Veröffentlichung von Windows 11 geändert.

Die Hardware-Anforderungen waren umstritten, aber Sicherheitsfunktionen wie TPM und Secure Boot scheinen auf absehbare Zeit bestehen zu bleiben.

Die bisher einzige gerüchteweise bekannte Systemanforderung stammt von Deskmodder und besagt, dass Sie mindestens 8 GB RAM anstelle der aktuellen 4 GB benötigen werden. Auch andere Mindestanforderungen von Windows 11 wie 64 GB Speicherplatz und eine 720p-Auflösung könnten erhöht werden, dafür gibt es jedoch noch keine Beweise.

Da KI eine große Rolle spielen wird, benötigen Sie möglicherweise auch einen Chip mit KI-Fähigkeiten. Microsofts kürzliche Investition in OpenAI (die Entwickler von ChatGPT) und die anschließende Veröffentlichung von Bing Chat deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte.

Im Januar 2023 berichtete Windows Latest, dass AMD an CPUs mit integrierter KI arbeitete. Intel und ARM werden wahrscheinlich auch irgendwann nachziehen, obwohl es möglicherweise nicht erforderlich sein wird, einen dieser Chips zu haben, um Windows 12 nutzen zu können.

Dann spekulierte Autor Zac Bowden in dem Artikel von Windows Central im Juni 2023, dass einige (hauptsächlich KI-) Funktionen nur auf neueren PCs mit einer NPU [Neural Processing Unit] oder GPU verfügbar sein könnten.