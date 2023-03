Noch immer gibt es viel zu tun, was die Sichtbarkeit und Karrieremöglichkeiten von Frauen in der IT anbelangt. Hier müssen erfolgreiche Frauen als Rolemodels, Coaches und Mentorinnen vorangehen. Darüber waren sich die rund 20 weiblichen CIOs, CEOs und Professorinnen einig, die kurz vor dem internationalen Frauentag am 8. März 2023 auf Einladung des CIO-Magazins zusammenkamen, um eine neue Initiative ins Leben zu rufen.

Am Anfang des Treffens stand ein reger Austausch zum Status quo: Es herrschte Konsens darüber, dass sich zwar in der IT einiges getan habe in den vergangenen Jahren, viele wichtige Fraueninitiativen in und außerhalb der Unternehmen gestartet wurden und auch in offiziellen Programmen, bei Vorträgen oder Panels zunehmend mehr Frauen aufträten. Aber: Das sei noch lange nicht genug. Denn gucke man ins Publikum von IT-Fachkonferenzen oder anderen Veranstaltungen, seien immer noch 95 Prozent der Teilnehmenden männlich. Ganz zu schweigen von der immer noch geringen Prozentzahl an Frauen in IT-Abteilungen oder -Führungspositionen.

Diversität sorgt für nachhaltigen Change

Die Diskutantinnen betonten, wie wichtig mehr Diversität in Unternehmen ist. Nicht nur weil diverse Teams erfolgreicher sind, sondern um gerade in der digitalen Transformation zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Petra Clemens, CIO des Eisenbahnlogistikers VTGVTG, ist überzeugt: "Diversität sorgt für Erfolg und nachhaltige Veränderung. Und ehrlicherweise führen Frauen in der IT auch zu einer kulturellen Veränderung." Dadurch ändere sich zudem das Verhalten der Männer merklich. "Ich sehe dadurch viele Chancen, meine IT noch positiver nach vorne zu bringen."

Anke SaxAnke Sax, COO und CTO der KGAL, schließt sich an: "Um unsere Mission, nämlich das Thema digitale Transformation voranzutreiben, braucht es engagierte Leute mit verschiedenen Perspektiven." Nur häufig fehle eben die Perspektive der Frauen ebenso wie alle anderen Facetten von Diversity wie Alter, Herkunft, Erfahrungsschatz, Ausbildung etc. "Es gilt, gute Leute zu fördern, die genau bei dieser digitalen Transformation mithelfen. Und ich erlebe leider immer wieder, dass sich Frauen unter Wert verkaufen. Das muss sich ändern!"

Ran an die Jugend!

Bereits in der Schule müsse man mit der Förderung von Mädchen auch in Sachen digitale SkillsSkills beginnen. Dafür setzt sich vor allem Julia FreudenbergFreudenberg, Geschäftsführerin der HackerHacker School, ein. Die gemeinnützige GmbH bringt digitale Skills an junge Menschen und in die Schulen. Hier können sich auch Unternehmen engagieren, indem sie Mitarbeitende als "Inspirer" für die Workshops entsenden (Corporate Volunteering).

Bettina Uhlich, Präsidentin des IT-Anwenderverbands VOICEVOICE e.V., ist ebenfalls überzeugt: "Die Förderung von Frauen und Mädchen muss möglichst früh beginnen: Mit Begeisterung für IT und Digitales in der Schule." Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben, ihnen Mut zu machen und Herausforderungen zuzutrauen, sie mit Erfahrung und Vorbild von der Schule bis in Führungspositionen zu begleiten, sei sehr wichtig und auch ein Anliegen aller VOICE-Mitglieder.

Die Teilnehmerinnen wollen auch künftig zum Networking zusammenkommen, um gemeinsam daran zu arbeiten: Was können wir als CIOs, CEOs und Professorinnen für Frauen in der IT tun - für die jungen, aber auch für die erfahreneren Talente? Wie stützen und fördern wir uns gegenseitig? Wie können wir sichtbarer werden?

Tipps für Frauen und Männer

Erste Tipps und Ideen brachte bereits dieses erste Treffen: So könnten Frauen eine große Wirkung erzeugen, wenn sie bei Vortragsanfragen darauf bestünden, dass die Agenda oder die Panels divers besetzt sind. Ein Ratschlag, den auch einige Männer schon beherzigen, so eine Teilnehmerin. Sie berichtete von einem CIO, der es abgelehnt habe, einen Vortrag zu halten, weil es keine Frauen im Programm gab.

Einige der anwesenden Managerinnen haben bereits für ihre Arbeit Preise gewonnen, etwa beim IT-Award "CIO des Jahres" von CIO-Magazin und Computerwoche. Sie empfehlen, dass sich Frauen mehr auf die Bühne und in Wettbewerbe trauen sollten. Arlene Bühler, CIO der DB Cargo und Gewinnerin des "Corporate Courage Awards" beim "CIO des Jahres 2022", sagt: "Wir brauchen noch mehr weibliche Rolemodels, um noch mehr junge Mädchen und Frauen für MINT-Berufe zu begeistern. Der CIO des Jahres bietet genau diese Chance und Bühne, daher bewerbt auch Ihr Euch, liebe weibliche CIOs!"

Liebe CIO-Kolleginnen, traut Euch!

Auch Sandra Rauch, CIO und CDO von Omnicare, ehemalige Preisträgerin und Jurymitglied 2023, rät zu einer Teilnahme am Wettbewerb: "Liebe CIO-Kolleginnen, traut Euch! Die Tech-Welt braucht mehr weibliche Vorbilder. Der CIO des Jahres ist eine tolle Gelegenheit, die Leistung des gesamten Teams auf die große Bühne zu bringen, und damit DANKE zu sagen. Und nicht zu vergessen - die feierliche Verleihung ist ein echtes Networking-Highlight!"

Austausch und Mentoring

Auch in Zukunft wollen die Teilnehmerinnen sich regelmäßig treffen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig und den Nachwuchs zu fördern sowie Frauen in der IT und in FührungspositionenFührungspositionen sichtbarer zu machen. Zur Initialrunde der Networking-Initiative gehören:

Simone BockSimone Bock , Head of IT bei State Street Bank International

Arlene Bühler, CIO DB Cargo

Petra Clemens, CIO der VTG

Mercedes EisertMercedes Eisert , CIO Bavaria Film

Isabelle Droll, CIO TUITUI Airline

Julia FreudenbergFreudenberg , Geschäftsführerin der HackerHacker School

Karen Funk, Senior Editor, CIO-Magazin (Initiatorin)

Stefanie KempStefanie Kemp , Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer der Sana-Kliniken

Antje König, Geschäftsführerin RossmannRossmann

Ulrike Meyer, CEO Willenbrock Fördertechnik (Linde-Tochter)

Jutta von Mikusch-BuchbergJutta von Mikusch-Buchberg , Head of Digital Transformation Covestro

Sandra Rauch, CIO und CDO Omnicare

Anke Sax, Geschäftsführerin (COO/CTO) KGaL

Haya Shulman, Professorin für Computerwissenschaften (Schwerpunkt Cybersecurity), Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt und FraunhoferFraunhofer SIT

Gülay Stelzmüllner, CIO Allianz Technology

Andrea Sturmfels, CIO Helvetia VersicherungVersicherung Deutschland

Bettina Uhlich, Präsidentin vom IT-Anwenderverband VOICEVOICE e.V.

Marion Weissenberger-Eibl, Professorin und Lehrstuhlinhaberin Innovations- und Technolgie-Management am Karlsruher Institut für Technologie und Fraunhofer ISI

Wer mehr über die Networking-Initiative wissen möchte, kann sich gerne bei Karen Funk, Senior Editor CIO Magazin, melden.