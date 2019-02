Insbesondere Krebs, Diabetes und Rheuma sieht das Beratunsgunternehmen Deloitte als Wachstumsmärkte für die Gesundheitsbranche. Wie CIOs und andere Entscheider ihre Unternehmen transformieren, um Nutzen aus Daten zu ziehen, schildert Deloitte in seinem "2019 Global life sciences outlook". Der Report dokumentiert Angaben von Pharmaherstellern, Healthcare-Unternehmen und ihren Partnern aus der (Medizin-)Technologie.

Laut Deloitte entsteht in der GesundheitsbrancheGesundheitsbranche rund ein Drittel der weltweiten Datenmenge. Das ruft Tech-Giganten wie AmazonAmazon, GoogleGoogle und IBMIBM auf den Plan. Deloitte erwartet, dass klassische Pharma-Hersteller künftig mit solchen Playern kooperieren - oder konkurrieren. Wie andere Branchen auch spürt der Gesundheits-Sektor den Fachkräftemangel an Data Scientists und anderen Spezialisten. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Start-Ups soll diese Lücke füllen.

Wichtige Partner von IT-Entscheidern sind außerdem die Patienten. Von ihnen erwarten die Unternehmen eine gewisse digitale Fitness. Laut Deloittes Health Care Consumer Survey (2018) zeigt sich rund jeder dritte Patient interessiert an virtuellen Assistenten, die Symptome identifizieren und medizinisches Personal informieren (35 Prozent) sowie an Health Coaches, die ihnen 24/7 Tipps rund um Schlafen, Ernährung oder Stressbewältigung aufs Smartphone schicken (31 Prozent). Weitere 29 Prozent können sich vorstellen, eine App zu nutzen, die per Spracherkennung Depressionen und Ängste erkennt.

Hintergrund dessen ist laut Deloitte ein Wandel der Pharma-Firmen vom Produkt-Hersteller zum Anbieter von Services. Hier entstehen neue Geschäftsmodelle. Deloitte schreibt dem Markt für sogenannte Digital Therapeutics - ein Mix aus Technologie, Medikamenten und Verhaltensänderungen des Patienten - bis 2025 jährliche Wachstumsraten von rund 20 Prozent zu. Im Zuge dessen etabliert sich ein neues Kürzel: SaMD für Software as a Medical Device. Diese Devices liefern umso mehr Nutzen, je besser sie in das IoMT integriert sind, das Internet of Medical Things. Deloitte beziffert den IoMT-Markt auf knapp 160 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Zum Vergleich: 2017 betrug er rund 41 Milliarden.

Ein weiteres Thema ist die BlockchainBlockchain. Der Pharma-Konzern PfizerPfizer lud zu einem Workshop in sein Research Center in Cambridge, und mehr als 50 Teilnehmer aus 20 Firmen sowie Patienten und Behördenvertreter kamen. Fazit: Gewinnt die Blockchain das Vertrauen der Betroffenen, können sich Erkrankte gut vorstellen, sie als Selbsthilfe-Netzwerk und Informationsquelle zu nutzen und eigene Daten einzustellen.

IBM bietet beispielsweise mit dem Crypto-Anchor einen Computer von der Größe eines Salzkorns an. Er soll Medikamente auf ihre Echtheit prüfen, in dem er zur Authentifizierung von Daten auf eine Blockchain zugreift. In manchen Ländern sind bis zu 70 Prozent der lebenswichtigen Medikamente gegen Krankheiten wie HIV, Malaria und Ebola Fälschungen, schreibt Deloitte.

James (Jim) Swanson

CIO von Bayer Crop Science und Leiter des Bereichs IT/Digitale Transformation ist James (Jim) Swanson. Er ist seit November 2013 CIO bei Monsanto. Sein Dienstsitz ist Monheim. Swanson war zuvor Vice President IT bei Merck, USA. Er erwarb einen Bachelor of Science in Bio Science und Bio Technology an der Drexel University in Philadelphia, an der er von 1983 bis 1988 studierte. Angela Weißenberger

Der Arzneimittelhersteller Stada hat 2010 die mehrfach bei der Wahl zum CIO des Jahres ausgezeichnete Angela Weißenberger zur Leiterin der Corporate IT bestellt. Weißenberger wechselte vom Knabbergebäck-Produzenten Lorenz Snack World, wo die studierte Dipl.Oec./Mathematikerin seit 1992 in der IT tätig war und seit 2001 ebenfalls als CIO die IT-Geschicke des Unternehmens verantwortet hat. Markus Schümmelfeder

Seit April 2018 ist Markus Schümmelfeder neuer CIO des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Ingelheim am Rhein. Er war zuvor Corporate Vice President IT im Unternehmen. Schümmelfeder berichtet an seinen Vorgänger im CIO-Amt, den CFO Michael Schmelmer. Stefan Beck

Stefan Beck ist seit November 2017 neuer CIO und Leiter der Abteilung Global Process / Enterprise Architecture & Region Europe bei BASF. Der Informatiker bleibt auch weiterhin Geschäftsführer der Tochtergesellschaft BASF Business Services. Andreas Becker

Andreas Becker ist seit April 2017 Vice President Information Technology/CIO beim Pharmakonzern Daiichi-Sankyo Europe in München. Im Oktober 2014 kam der Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik & EDV als Head of IT Strategy & Service Delivery ins Unternehmen. Sandeep Sen

Sandeep Sen ist CIO der Linde Group. In dieser Funktion hat er Büros in Singapur und München. Weltweit führt Sen rund 1.100 Mitarbeiter. Er kam 1993 zu Linde Indien (vormals BOC India). Zuvor war er in der IT auf dem Finance-Sektor tätig. Dabei arbeitete er sowohl in Indien als auch in Großbritannien. Peter Buchmüller

Seit Mitte Juni 2017 ist Peter Buchmüller IT-Leiter der Aenova Group, einem pharmazeutischen Auftragshersteller mit Sitz in Starnberg bei München. Der genaue Titel lautet: Senior Vice President Corporate IT Aenova Group. Buchmüller wechselte von der Molkerei Meggle in Wasserburg, wo er zuvor als Leiter IT tätig war. Michael Jud

Michael Jud ist seit April 2017 neuer Leiter IT beim Pharmahersteller InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH in Heppenheim im südlichen Hessen. Jud kommt vom Anlagenbauer Schenck Process in Darmstadt. Er berichtet bei seinem neuen Arbeitgeber direkt an die Vorsitzende der Geschäftsführung. Dirk Ramhorst

Dirk Ramhorst ist seit September 2016 neuer CIO bei Wacker Chemie in München. Zuvor war er Chief Digital Officer, VP, IS Strategy & Enterprise Architecture, beim Chemiehersteller BASF in Mannheim. Der gebürtige Bielefelder Ramhorst lernte in einem dualen Ausbildungsgang Softwaretechnik bei Nixdorf Computer in Paderborn, zugleich studierte er BWL und VWL an den Universitäten Kiel und Osnabrück. Daniel Hartert

Seit Januar 2009 heißt der CIO des Bayer-Konzerns Daniel Hartert. Bevor Hartert den Vorsitz der Geschäftsführung von Bayer Business Services übernahm, arbeitete er als CEO Imaging Systems für Philips Healthcare in Boston/USA. Der Informatiker Hartert war unter anderem für Bosch und Bertelsmann tätig. Bei dem Medienkonzern baute er die IT-Struktur der Bertelsmann Music Group (BMG) auf und arbeitete sich zum Konzern-CIO hoch. Im Jahr 2002 wechselte er auf eigenen Wunsch als CIO zu Philips ins niederländische Eindhoven, 2007 ging er in die USA. Kai Finke

Kai Finke ist seit Mitte Februar 2015 CIO beim Kölner Spezialchemie-Hersteller Lanxess. Zuvor war Finke Leiter IT und Geschäftsführer der IT-Tochter bei der auf Düngemittel und Salze spezialisierten K+S Gruppe in Kassel. Vorher war er CIO bei BASF Personal Care & Nutrition. In der Funktion integrierte er die IT der 2010 übernommenen Cognis. Berthold Kröger

Berthold Kröger hat im Juli 2015 die IT-Verantwortung bei der K+S AG in Kassel übernommen. Der neue Leiter Corporate IT berichtet an den Vorstand Thomas Nöcker. Der promovierte Informatiker hat sein Studium an der Universität-Gesamthochschule Paderborn absolviert. Er arbeitete danach mehr als drei Jahre im Forschungs- und Technologiezentrum der Deutschen Telekom und war später in verschiedenen Positionen bei der Hochtief AG und der Hochtief Solutions AG in Essen beschäftigt. Abel Archundia-Pineda

Abel Archundia-Pineda ist seit Mai 2017 Head of IT Business Partnering Pharmaceuticals bei Bayer im Geschäftsbereich Pharma bei Bayer. Zuvor war er Head of IT for Novartis Technical Operations and Global CIO der Sandoz Division, Novartis AG. Dirk Töpfer

Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck ist Dirk Töpfer CIO. Er kommt von der Metro Group, wo er das IT-Dienstleistungsunternehmen Metro Systems leitete. Töpfer folgt auf Jim Stewart. Gerd Niehage

Gerd Niehage ist seit Januar 2017 CIO der B. Braun Melsungen AG, einem Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen. Er kommt vom Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co mit Sitz in Lippstadt, wo er seit 2013 CIO der Hella Gruppe war. Laurie Miller

Laurie Miller ist seit Februar 2013 CIO und Head of IT bei Covestro, einem Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen. Die gebürtige US-Amerikanerin arbeitet bereits seit 1991 im Bayer-Konzern. Vor ihrer Ernennung zur CIO war Miller, die einen Studienabschluss in Rechnungswesen und einen MBA mit Schwerpunkt International Business, Marketing und Finance hat, in mehreren leitenden Positionen im Controlling sowie im operativen und strategischen Marketing tätig. Joachim Jäckle

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat die Funktion des CIO abgeschafft. Im April 2013 hat nun Joachim Jäckle (Jahrgang 1959) die IT-Verantwortung beim Düsseldorfer Unternehmen mit übernommen. Bisher leitete der Volkswirt als Corporate Service Vice President weltweit die Finanzorganisation der Tochtergesellschaften sowie die globale Shared Services Organisation. Nun fasste Henkel die Shared Services mit der IT-Organisation in der neu geschaffenen Unit „Integrated Business Solutions“ zusammen. Diese neue Einheit verantwortet seitdem Jäckle. Alexander Bode

Im Juli 2014 hat Alexander Bode den CIO-Posten beim Farbenhersteller DAW SE angetreten. DAW (Deutsche Amphibolin-Werke) ist vor allem bekannt durch Farbenmarken wie Caparol und Alpina. Bode kommt vom Pharmahändler Celesio, wo er seit 2013 als Global Head of IT Governance tätig war. Davor arbeitete der Wirtschaftsinformatiker viele Jahre bei der Freudenberg-Gruppe, wo er auch seine berufliche Laufbahn 2002 begann. Zuletzt verantwortete er dort von 2008 bis 2013 als Director ERP Europe das SAP Competence Center von Freudenberg Sealing Technologies. Bettina Uhlich

Bettina Uhlich ist seit Anfang 2015 CIO beim Spezialchemiekonzern Evonik Industries. Uhlich ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, promovierte im Fach Betriebswirtschaft und startete ihre Karriere bei der Degussa AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Uhlich berichtet bei Evonik an den Finanzvorstand Ute Wolf. Stephan Heinelt

Stephan Heinelt ist seit September 2018 Group CIO beim Spezialchemiekonzern Altana AG mit Sitz in Wesel. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker Heinelt war zuletzt Leiter Service Management Global IT Services bei der Evonik Industries AG in Essen. Jörn Weigle

Jörn Weigle ist seit Oktober 2018 neuer Vice President Information Technology bei Vetter Pharma International GmbH in Ravensburg. Zuvor arbeitete er in gleicher Funktion bei SAS Autosystemtechnik in Karlsruhe.

Für die IT in Pharma- und Healthcare-Firmen sowie ihren Partnern heißt das: immer mehr Daten sind zu managen. Als Beispiele für Plattformen, die sich in diesem Bereich etablieren, nennt Deloitte Doc.ai und NORA (Networked oriented research assistant). Noch setzen die Unternehmen Artificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) vor allem in der IT Automation ein (47 Prozent), zur Qualitätskontrolle (46 Prozent) und für Cybersecurity-Zwecke (41 Prozent).

DigitalisierungDigitalisierung und Transformation der Gesundheitsbranche finden im Zeichen des Wachstums statt: weltweit gesehen steigt die durchschnittliche Lebenserwartung von 73,3 Jahren im Jahr 2017 auf geschätzte 74,4 Jahre im Jahr 2022. In den USA allerdings ist die Lebenserwartung zuletzt gesunken und liegt jetzt bei durchschnittlich 78,6 Jahren.