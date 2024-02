Mit der fortschreitenden Arbeit an einem Nachfolger von Windows 11 mehren sich die Spekulationen um den voraussichtlichen Launch-Termin. Bislang gingen etliche Marktbeobachter davon aus, dass sich MicrosoftMicrosoft auch bei Windows 12 an seinen üblichen Dreijahreszyklus hält. Windows 11 wurde im Oktober 2021 vorgestellt, demnach dürfte der Nachfolger frühestens Ende 2024, wenn nicht erst im nächsten Jahr auf der Bildfläche erscheinen.

In der jüngsten Bilanzpressekonferenz des Halbleiterherstellers bestätigte Qualcomm-CEO Cristiano Amon nun allerdings die Einschätzung anderer Experten, die mit einem früheren Release rechnen. Amon kündigte an, dass das Unternehmen seine Snapdragon X Elite CPU Mitte 2024 auf den Markt bringen will - zusammen mit der "nächsten Version von Windows".

Windows mit KI-Funktionen

"Wir erwarten, dass die Markteinführung von Produkten mit diesem Chipsatz zusammen mit der nächsten Version von Microsoft Windows erfolgt, die viele der Windows-KI-Funktionen enthält", erklärte der Qualcomm-CEO in der Q&A Session gegenüber Analysten: "Wir halten immer noch an demselben Datum fest, das von Windows vorgegeben wird, nämlich Mitte 2024, um uns auf den Schulanfang vorzubereiten.", so Amon.

Da der Qualcomm-Chef nicht explizit von Windows 12 sprach, könnte sich bei dem neuen Release auch um Windows 11 24H2 oder nur ein KI-Update der aktuellen Version handeln. Allerdings plant Microsoft, dass KI-spezifische Funktionen wie Copilot und die Unterstützung von KI-Hardware (wie auch die Meteor-Lake-CPUs von Intel und Hawk-Point-Prozessoren von AMD) eine zentrale Rolle bei Windows 12 einnehmen und somit das Zeitalter des KI-PCs einläuten.

Angesichts der großen Bedeutung, die das Unternehmen dem Thema Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz beimisst, ist es auch gut möglich, dass Microsoft mit Hochdruck an einer tiefen Integration von KI in sein Betriebssystem arbeitet und Win12 so schnell wie möglich auf den Markt bringen will.

Das Rätselraten dürfte bald vorbei: Plant Microsoft wirklich für Mitte des Jahres eine Veröffentlichung von Windows 12, müsste eine Ankündigung kurz bevorstehen. So wurde Windows 11 ganze fünf Monate vor Markteinführung angekündigt, auf das kommende Release von Windows 10 wies Microsoft fast ein ganzes Jahr im Voraus hin.