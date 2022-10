Anfang September verließ IT-Leiter Klaus BlümKlaus Blüm den tschechischen Autobauer und wechselte zum Mutterkonzern Volkswagen in die Rolle des Head of Projects and Software (das CIO-Magazin hat darüber berichtet). Zum 1. Oktober hat nun sein Nachfolger Alexander EislAlexander Eisl den CIO-Posten bei SkodaSkoda übernommen.

Eisl kommt von MAN Truck & Bus, wo er seit 2016 als Senior Vice President IT, Development & Digitalization tätig war. In dieser Rolle baute er die Flottenmanagement-Lösung MAN Digital Services auf und führte agile Softwareentwicklung an den Standorten München und Lissabon ein. Zudem verantwortete er die IT im Bereich Marketing & Sales sowie in den nationalen Vertriebsorganisationen.

Seine Sporen verdiente sich der studierte Informatiker bei Siemens. Dort arbeitete Eisl von 1994 bis 2009 im Bereich Program- and Systems Engineering und übernahm später die Leitung des Bereichs Corporate Applications, Infrastructure & Security Services. Danach wechselte er für sieben Jahre in die Beratung und wurde CIO von PwC Deutschland sowie Chief Solution Officer von PwC Europa.

"Wir befinden uns in der größten Transformation unserer Unternehmensgeschichte und sind überzeugt, dass Alexander Eisl der Richtige ist, unsere digitale Zukunft entscheidend mitzugestalten," kommentiert Christian Schenk, Finanz- und IT-Vorstand von Skoda.

Skoda wurde bereits 1895 als Fahrradhersteller gegründet und schwenkte 1905 in die AutomobilproduktionAutomobilproduktion um. Das tschechische Unternehmen gehört seit 1991 zum Volkswagenkonzern. 2021 erwirtschaftete Skoda rund 17,7 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte knapp 36.000 Mitarbeiter.