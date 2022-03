Das autonome Fahren "der nächsten Generation" ist Ziel einer neuen langfristigen Zusammenarbeit von BMWBMW mit dem Mobilfunkkommunikationsspezialisten Qualcomm und dem StartupStartup Arriver. Die Partner sprechen von einem Ökosystem, das offen für weitere Unternehmen sein soll. BMW hat 2021 mit dem Modell iX einen Software-Baukasten eingeführt und will diesen nun erweitern. Er umfasst bereits Arrivers Lösung Computer Vision.

Mit den Kooperationspartnern will BMW eine skalierbare Plattform für das automatisierte Fahren schaffen. Deren Basis ist eine gemeinsame Referenz- und Sicherheitsarchitektur sowie Sensorspezifikationen. Die Partner nutzen eine gemeinsame Toolkette und betreiben ein Data Center für Speicherung, Aufbereitung und Simulation. Die drei Unternehmen kalkulieren mit mehr als 1.400 Spezialistinnen und Spezialisten, die an verschiedenen Standorten weltweit zusammenarbeiten werden. Dazu zählen Deutschland, USA, Schweden, China, Rumänien und das BMW AD Test Center in Tschechien.

"Level 3-Funktionalitäten des hochautomatisierten Fahrens"

Konkret geht es um Lösungen gemäß dem New Car Assessment Program (NCAP) für Level 2-Fahrassistenzsysteme bis hin zu Level 3-Funktionen des hochautomatisierten Fahrens. "Um anspruchsvolle und sichere Funktionalitäten in einem Fahrzeug zu ermöglichen, braucht es modernste Software in allen Komponenten der digitalen Wertschöpfungskette", kommentiert Nicolai Martin, Senior Vice President Fahrerlebnis bei der BMW Group. Er spricht von einem wichtigen Meilenstein.

Mit einem Umsatz von rund 99 Milliarden Euro zählt der Münchener Automobilkonzern BMW (Bayerische Motoren Werke) zu den größten AutoherstellernAutoherstellern der Welt. Das Unternehmen beschäftigt etwa 120.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

