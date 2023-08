Bei einem ersten Projekt liegt der Schwerpunkt darauf, die chemische Reaktion von Katalysatoren in Brennstoffzellen zu erforschen. Im Detail geht es um die Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR) auf der Oberfläche eines Platin-Katalysators.

ORR beschreibt die Umwandlung von Wasser- und Sauerstoff in Wasser und Strom in einer Brennstoffzelle. Sie läuft langsam ab und benötigt einen Großteil der Oberfläche des Katalysators. Daher suchen Forscher nach Wegen, um die Effizienz zu verbessern und leistungsfähigere Brennstoffzellen zu entwickeln.

Brennstoffzellen in Autos und Flugzeugen

BMWBMW hat im Februar 2023 eine Pilotserie des iX5 Hydrogen mit Wasserstoff als Energiequelle vorgestellt. Die Fahrzeuge werden derzeit für Tests eingesetzt. Der Hersteller sieht in Autos mit dieser Technik eine mögliche Ergänzung seiner Produktlinie mit batterieelektrischen Antrieben.

Auch AirbusAirbus arbeitet an umweltfreundlichen Flugzeugantrieben auf Basis von Wasserstoff in Verbindung mit Gasturbinen. Ein Versuchsflugzeug namens ZEROe soll in wenigen Jahren einsatzbereit sein. Geplant ist, dass bis 2035 ein kommerziell nutzbares Flugzeug mit Wasserstoffantrieb in Betrieb geht.

Prozesse in der Industrie abbilden

Das Quantum-Computing-System, das BMW und Airbus nutzen, stammt vom US-Unternehmen Quantinuum, einem Bereich des Honeywell-Konzerns. Die aktuelle Generation H2 der Quantensysteme des Herstellers stellt 32 Quanten-Bits (Qubits) zur Verfügung. Sie kann somit komplexe Prozesse in vielen Beriechen simulieren, etwa die Steuerung von Verkehrsflüssen.

Ein wichtiger Aspekt bei dem Feldversuch: Die Unternehmen wollen prüfen, wie sich bestehende Abläufe in der industriellen Forschung mit Quantum-Computing-Verfahren kombinieren lassen.

Positives Resümee

"Circularity und nachhaltige Mobilität verlangen von uns, dass wir nach neuen Materialien suchen, um effizientere Produkte zu kreieren", sagt Peter Lehnert, Vizepräsident, Research Technologies bei der BMW Group. "Die Fähigkeit, Materialeigenschaften mit den Vorteilen der beschleunigenden Quantencomputing-Hardware mit der relevanten chemischen Genauigkeit simulieren zu können, gibt uns die richtigen Werkzeuge, um in dieser Domäne Innovationen schneller voranzubringen."

Auch Isabell Gradert, Vizepräsident Central Research and Technology bei Airbus, ist mit den ersten Resultaten des Feldversuchs zufrieden: "Wir können den Nutzen der Studie bei unserer Suche nach nachhaltigen und wasserstoffbetriebenen Alternativen klar erkennen. Die Untersuchung bestätigt, dass die Quanteninformatik in dem Maß an Reife gewinnt, das wir in der Luftfahrt benötigen".

