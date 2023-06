Als erstes Automobilwerk hat BMWBMW Regensburg einen durchgängig automatisierten Prozess für die Inspektion und Bearbeitung lackierter Fahrzeugoberflächen eingeführt. Bei der automatisierten Oberflächenbearbeitung (AOB) kommen KI-gesteuerte RoboterRoboter zum Einsatz.

"Das Besondere ist, dass die Roboter jede Karosserie genau da bearbeiten, wo es notwendig ist. Denn die winzigen Einschlüsse oder Unebenheiten, die nach dem Decklack-Prozess auftreten können, befinden sich bei jedem Fahrzeug an einer anderen Stelle", erläutert Stefan Auflitsch, Leiter Produktion Lack-Applikation und Finish im BMW-Werk Regensburg.

Know-how der Mitarbeiter fließt mit ein

Die Roboter erkennen dank künstlicher Intelligenzkünstlicher Intelligenz selbstständig, wo Maßnahmen erforderlich sind, und führen diese durch. Damit das reibungslos funktioniert, ist ein weiterer Arbeitsgang nötig: die automatisierte Oberflächeninspektion. Kameras scannen zu diesem Zweck die Lackoberfläche und erfassen selbst minimale Veränderungen. Ein Rechner setzt die Lage, Form und Größe jedes Merkmals in ein 3D-Modell um.

"Die Funktion der Anlage beruht auf der Expertise unserer Mitarbeiter", sagt Projektleiter Daniel Poggensee, Strukturplaner im Bereich Technologie Oberfläche bei BMW. "Auf dieser Basis erkennt und entscheidet der Algorithmus, welche Merkmale nachbearbeitet werden müssen."

Aus den Daten erstellt das System für jede Karosserie ein Profil, das wiederum für die individuelle Bearbeitung der Oberflächen herangezogen wird. Dadurch werden die Merkmale in der optimalen Reihenfolge und Geschwindigkeit bearbeitet, und dies in einer gleichbleibend hohen Qualität.

Handarbeit weiterhin nötig

Trotz der Automatisierung ist weiterhin Handarbeit gefragt. Denn Roboter können beispielsweise nicht die Ränder einer Karosserie bearbeiten. Dort sind nach wie vor Mitarbeiter gefordert.

Auch dabei kommen die zuvor erfassten Daten zum Zuge. Laserprojektoren markieren im Rahmen der automatisierten Oberflächenmarkierung die kritischen Stellen und stellen sicher, dass bei der Nachbearbeitung nichts übersehen wird.

Daten in der Cloud

Alle Daten der AOB speichert BMW in der CloudCloud. Davon verspricht sich der Hersteller weitere Vorteile: "Zum einen erwarten wir, dass wir bei Ungereimtheiten bald noch früher in den Prozess eingreifen können und einen möglichen Fehler gar nicht erst entstehen lassen", so Daniel Poggensee. Zum anderen sollen die genutzten Geräte die Arbeitsschritte der Mitarbeiter automatisch erfassen und ihnen damit ersparen, für die Dokumentation ständig zwischen Karosserie und Rechner hin- und herzuwechseln.

