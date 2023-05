Nachdem Antje König Anfang 2022 in den Vorstand von Rossmann aufgestiegen war, suchte das Unternehmen nach einem Ersatz für die langjährige CIO. König leitete die IT währenddessen kommissarisch weiter. Nun konnte die Drogeriemarktkette Christian Metzner für die Rolle verpflichten. Er übernahm am 12. April die Geschäftsleitung des IT-Bereichs und berichtet an König.

"Nach über 17 Jahren im gleichen Unternehmen und in derselben Branche entschloss ich mich, noch einmal etwas Neues zu lernen und für mich herauszufinden, ob ich auch in einem Familienunternehmen mit einer ganz anderen Dynamik erfolgreich arbeiten kann," erklärt Metzner den Karriereschritt gegenüber dem CIO-Magazin. Besonders die persönlichen und wertschätzenden Gespräche während des Bewerbungsprozesses, unter anderem mit Vorgängerin König, hätten ihn überzeugt, den Neustart zu wagen.

Nun gilt es für ihn, sich mit dem Unternehmen, den Menschen und der Branche vertraut zu machen: "Ich freue mich sehr, das Familienunternehmen Rossmann und seine Philosophie kennenzulernen." Das steht im Einklang mit der Managementphilosophie des IT-Managers: "Führungskraft zu sein, ist eine enorme Verantwortung: dabei geht es darum zu verstehen, was meine Mitarbeiter bewegt, ihnen Halt und eine Richtung zu geben, ihre Stärken zu fördern, zu nutzen und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, aber auch optimale Leistung bringen können," erklärt er.

"Mit Christian Metzner hat Rossmann einen erfahrenen IT-Experten verpflichtet, der mit einem branchenfremden und unvoreingenommenen Blick neue Impulse und frische Ideen einbringen kann," kommentiert das Unternehmen. Dank seiner bisherigen Führungspositionen verfüge er über ein fundiertes IT-Fachwissen und jahrelange Führungsexpertise im In- und Ausland. Zudem passe es auch menschlich: "Ob agile Arbeitsweise, familiäres Miteinander oder eine offene Fehlerkultur: das sind Werte, für die Rossmann und Christian Metzner gleichermaßen einstehen."

Zu den Aufgaben des neuen IT-Chefs gehört, den operativen Betrieb des Händlers sicherzustellen und strategische Projekte umzusetzen. Zudem soll er die die IT strategisch weiterentwickeln.

Vor seinem Einstieg bei Rossmann hatte Metzner verschiedene leitende IT-Positionen bei Volkswagen Financial Services inne. Zuletzt verantwortete er dort die IT für die Bereiche Risiko, Finanzen und Personal. Während seiner Zeit bei der VW-Finanztochter sammelte der Wirtschaftsinformatiker auch Erfahrungen im Ausland, unter anderem als CIO der Dependance in Großbritannien und Head of IT in China.

Die Dirk Rossmann GmbHDirk Rossmann GmbH gehört mit etwa 4.360 Filialen zu den größten Drogeriemarktketten Europas. Der Hauptsitz liegt in Burgwedel in der Region Hannover. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen rund 12,1 Milliarden Euro Umsatz, davon 8,4 Milliarden Euro in Deutschland, und beschäftigte zirka 56.500 Personen, wovon hierzulande 38.300 an 2.263 Standorten arbeiten. Die IT-Abteilung umfasst 291 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.