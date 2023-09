Der Einsatz generativer KI im Auto ist der erste Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem deutschen AutomobilzuliefererAutomobilzulieferer und Google Cloud. ContinentalContinental wird die Generative-AI-Software von GoogleGoogle in den HPCs der Reihe Smart Cockpit einsetzen.

Die Rechner basieren auf dem Betriebssystem AndroidAndroid Automotive OS (AAOS), also einer Variante von Googles Android. Das dürfte die Einbindung der KI-Funktionen in die Systeme erleichtern.

Mit dem Auto "sprechen"

Fahrer und Passagiere sollen dank der KI-Unterstützung auf einfachere Weise mit einem Fahrzeug kommunizieren können. Beispiele sind das Abrufen von Verkehrs- und Wetterinformationen sowie von Fahrzeugdaten. Auch die Navigation und das Abspielen von Infotainment-Inhalten lassen sich mithilfe von sprachorientierten KI-Modellen komfortabler und sicherer gestalten.

Der Smart-Cockpit-HPC stellt für Funktionssets die erforderliche Systemleistung und kurze Reaktionszeiten bereit. Solche Sets stehen beispielsweise für Geräte-Cluster, das Infotainment und visuelle Fahrerassistenz-Funktionen zur Verfügung. Ein Vorteil ist, dass Automobilhersteller mit solchen Modulen Kosten sparen und neue Fahrzeuge schneller auf den Markt bringen können.

Vorteile: Geringere Kosten und neue Fahrerlebnisse

"Die Partnerschaft wird unseren Kunden helfen, Kosten zu senken, Effizienz und Flexibilität zu steigern und einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen", sagt Philipp von Hirschheydt, Mitglied des Vorstands von Continental und Leiter des Bereichs Automotive.

Daniel Holz, VP EMEA North, Google Cloud, ergänzt: "Im Rahmen der Partnerschaft können wir unser Know-how bei Software, KI und Cloud ComputingCloud Computing in der Automobilindustrie anwenden. Gemeinsam können wir so eine neue Generation vernetzter Lösungen für Fahrzeuge schaffen, die nicht nur komfortabel sind, sondern auch die Sicherheit und das Fahrerlebnis für die Insassen verbessern."

Viele Einsatzmöglichkeiten

Generative KI lässt sich jedoch nicht nur einsetzen, um die "User Experience" von Fahrern und Passagieren zu optimieren. Toyota nutzt beispielsweise eine Gen-AI-Software des Toyota Research Institute (TRI), um das Design von Fahrzeugen zu beschleunigen. Einen vergleichbaren Ansatz haben BMW und Audi entwickelt.

Mercedes-Benz wiederum testet die Generative-AI-Software ChatGPT in Verbindung mit Microsofts Cloud-Service Azure OpenAI in der Produktion, etwa bei der Analyse von Fehlern und in der Qualitätssicherung. Diese Beispiele zeigen, dass Generative KI im Automobilbereich eine zentrale Rolle spielen wird.

