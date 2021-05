IT und Technologie sind in den Vorstandsetagen der Unternehmen angekommen. Ohne sie wird es keine Transformation geben, davon ist Catalin BarbulescuCatalin Barbulescu überzeugt: "Der CIO soll neue digitale Geschäftsmodelle finden und deren Einsatz ermöglichen." In dieser Rolle werde der oder die CIO als Transformator gesehen, um das Change-Management im Unternehmen voranzutreiben und zu unterstützen, so der Bofrost-CIO weiter.

Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des CIO-Magazins hatten wir CEOs, CIOs, Seitenwechsler und Experten aus der ITK-Szene befragt, wie sich die Rolle der CIOs verändert hat. Die Antwort von Barbulescu: Ganz klar, vom Verwalter zum Gestalter. Der IT-Chef des europaweit größten Direktvertreibers von Tiefkühlkost und Speiseeis geht sogar noch einen Schritt weiter und ergänzt: "Die Rolle des CDO wird verschwinden und die neue CIO-Generation wird die komplette digitale Transformation der Unternehmen vorantreiben."

Den Change im Unternehmen voranzutreiben, sieht er denn auch als die wichtigste Aufgabe in seiner Rolle als CIO an. Dazu gehört nicht nur, die IT-Transformation - also von alten Systemen auf Cloud umzustellen - sondern auch, eine agileagile Leadership-Kultur im Unternehmen zu etablieren.

Und wo geht die Reise hin? Der CIO werde künftig als Integrator wirken, indem er alle "IT-Inseln", wie etwa Startups, die in den vergangenen Jahren vom CDO generiert wurden, wieder in die IT-Organisation zurückführt. Und: "Der CIO wird sich mehr in Richtung 'Chief-Innenminister' entwickeln, bei dem alle Unternehmens-Governance-Themen zusammenlaufen", erklärt der CIO und meint damit zum Beispiel PMO, Organisation, HR, PR und Controlling.

