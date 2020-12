Der größte Trend in den nächsten Jahren ist der Umzug der gesamten Legacy in die CloudCloud. Und das hat seinen guten Grund: Alle Unternehmen haben 2020 in der Covid-Krise die Erfahrung gemacht, dass Cloud Services sie stärker und widerstandsfähiger machten. DigitalisierungDigitalisierung war die Basis, um die Geschäfte am Laufen zu halten. Dies vor Augen, ist die Einsicht nicht weit, dass es nicht genügt, Abläufe partiell und sporadisch ins Internet zu verlegen. Nur Unternehmen, die mit all ihren Geschäftsprozessen und in Echtzeit ihr Pendant in der Cloud finden, sind auf Dauer widerstandsfähig und wettbewerbsfähig.

Umzug der Legacy Es gibt viele Möglichkeiten des Umstiegs, vom einfachen Lift and Shift bis zum Green-Field-Approach und dem damit verbundenen Neubau der Datenstrukturen und Anwendungssysteme. Mit den monolithischen Strukturen der Legacy lassen sich die Vorteile der Cloud nicht erreichen. Der Zugang zu gewachsenen Datenbeständen inklusive aller historischen Informa­tionen liegt hinter den Barrieren veralteter Prozesse und Datenstrukturen. Das entscheidende Designkriterium für die Legacy war damals die digitale Abbildung bestehender Prozesse und nicht die Steuerung des Geschäftsverlaufs über Daten. Diese alten Ansätze sind heute unbrauchbar. Deshalb sind viele Legacy-Anwendungen am Ende ihres Lifecycles angekommen. Die Cloud ermöglicht neue Anwendungen, bei denen nicht die Prozessabarbeitung, sondern die Datenströme im Vordergrund stehen. Dies führt zu ganz neuen Anwendungslogiken. Damit formiert sich ein New Digital Core in unseren Unternehmen. Vier entscheidende Trends für den New Digital Core Unternehmen müssen … 1. Bessere Customer Experience und Kundenbindung schaffen Der direkte Draht zu Kunden, die Kenntnis ihrer Erwartungen und ihre Anbindung ans Unternehmen sind der Grundstein für die Zukunft digitaler und wachsender Geschäftsbeziehungen. Laut unserem Research kündigen bis zur Hälfte der Kunden, die von der Performance, der Kommunikation und dem Produktversprechen enttäuscht wurden, Unternehmen teilweise oder sogar ganz die Treue. Fatal und vermeidbar. Wer solche Reaktionen verhindern möchte, muss hyperrelevant, digital und sofort auf Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden eingehen. Hierfür müssen Unternehmen ihre Kunden an die digitale Nabelschnur nehmen. 2. Über Daten die Business Performance in Echtzeit steuern Die unmittelbare Verfügbarkeit aller Geschäftsdaten macht Unternehmen hochperformant. Wenn das Unternehmen mit all seinen Daten ununterbrochen in der Cloud gespiegelt wird, ist jegliche Bewegung direkt für alle Beteiligten ersichtlich. Dies schafft eine komplette Transparenz über den Unternehmensstand - von der Supply Chain über Auslastung und freie Kapazitäten bis zum erforderlichen Handlungsbedarf und den Finanzen - und ermöglicht, Real-Time-Performance-Entscheidungen zu treffen. 3. Entscheidungen und Handlungen in extrem kurzen Zyklen fahren Um das Business in Echtzeit über Daten zu ­steuern, braucht es eine volle Automatisierung. ­Ohne Zeitverlust lassen sich Entscheidungen und Handlungen in radikal kurzen Zyklen ­umsetzen. Hiervon profitieren die Kunden, etwa indem sie das Software-Update fürs Auto direkt bei Verfügbarkeit übertragen und installiert bekommen, und nicht erst bei der nächsten ­Inspektion. Das gleiche Argument der Geschwindigkeit zieht auch bei Lieferprozessen: Ein Händler, der für die Lieferung eines Produkts einen Monat braucht, während Mitbewerber noch am Tag der ­Bestellung liefern, ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Verfügbarkeit, individuelle Anpassung, Kaufprozess, Logistik: ­Entscheidend bei der Art und Weise, wie das Geschäft gemacht wird, ist die Kürze der Zyklen, die im Endeffekt die ganze Unternehmens­führung beherrschen. 4. Industry X: Mit intelligenten Produkten und digitaler Produktion größtmögliche Flexibilität erreichen Es reicht eben nicht, nur die bestehenden Unternehmensprozesse neu zu digitalisieren. Vielmehr müssen Produkte und Produktion digital neu gedacht werden. Damit schließt sich der digitale Regelkreis, mit dem gesamte Produktlebenszyklen gesteuert werden können. Die IoT-Welt mit intelligenten Produkten und digitaler Produktion wird zum Datenlieferanten für den neuen Digital Core. Ihre Wirkung erstreckt sich bis zum Verbraucher. Seine Produktzufriedenheit fließt ebenso ein wie Änderungswünsche und optionale Erweiterungen oder sinnvolle Weiterentwicklungen.

PDF-Download: 34,99 Euro Unternehmen, die jetzt in den New Digital Core in der Cloud investieren, werden zukünftig wettbewerbsfähiger sein. Die gesamte Software-Industrie wird sich auf diesen Trend fokussieren und dabei neue Lösungen schaffen, die Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten verbinden. Solche Lösungen kann ein einzelnes Unternehmen allein nicht mehr bauen. Damit werden auch die Zugangshürden gerade für den Mittelstand und kleine Firmen abgesenkt. Diese Entwicklung können wir heute schon in China beobachten. Die chinesische Wirtschaftspolitik incentiviert Hunderttausende von Firmen, ihre Legacy in der Cloud neu zu gestalten und damit die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten chinesischen Wirtschaft zu verbessern. Der neue Digital Core in der Cloud wird dazu führen, dass nicht mehr einzelne Unternehmen im Wettbewerb stehen, sondern komplett digitalisierte Wertschöpfungsketten. Innovative Geschäftsmodelle durch die Verbindung von Smart Products und Smart Services werden dadurch ihren Durchbruch erzielen. Ich wette, dass in Zukunft alle Unternehmen auf einen New Digital Core in der Cloud umgestiegen sind, und dass damit ein massiver Innovationsschub für ihre Produkte und Services einhergeht.