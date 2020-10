Die Analysten der US-Marktforschungsfirma Gartner betrachten Lieferketten-ManagementLieferketten-Management zunehmend im Zusammenhang mit Unternehmensrisiken. Supply Chain Manager sollten der Firmenleitung signalisieren, dass sie bereit für den Einsatz innovativer Technologien sind, rät Gartner. Die Analysten stellen zwei Thesen auf: erstens wird bis 2023 mindestens jeder zweite Global Player in seiner Lieferkette mit Künstlicher Intelligenz (KI), Advanced AnalyticsAnalytics und Technologien rund um das Internet der Dinge (IoT) arbeiten. Zweitens drohen im selben Zeitraum 90 Prozent aller Blockchain-Initiativen einzuschlafen - die Use Cases fehlen.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird sich das Management von Lieferketten deutlich verändern, so die Analysten weiter. Sie nennen acht Trends:

1. Artificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI): Noch setzen nicht viele Unternehmen Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz (KI) im Lieferketten-Management ein, erklärt Gartner. Das dürfte sich ändern, denn KI unterstützt sie beim Finden der effizientesten Routen und bei der Optimierung der Bestände im Lager. Beides spart Zeit und Geld.

2. Advanced Analytics: Advanced Analytics unterstützt zum Beispiel beim Identifizieren von betrügerischen Kunden oder im Bestimmen der richtigen Preise.

3. Internet der Dinge (IoT): Das Internet der Dinge (oder Englisch IoT für Internet of thingsInternet of things) ermöglicht Einblicke in die gesamte Lieferkette. IoT-Technologien sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass niemand Sendungen unerlaubt öffnet.

4. Robotic Process Automation (RPA): Robotic Process Automation (RPARPA) soll Kosten reduzieren, in dem etwa das Prüfen und Einhalten von Verträgen automatisiert wird. ChatbotsChatbots können Fragen von Mitarbeitern beantworten.

Drohnen überfliegen Bestände und machen Fotos

5. Autonome Fahrzeuge und DrohnenDrohnen: In Lagerräumen können autonome Fahrzeuge Ware an den idealen Platz bringen. Drohnen können Bestände überfliegen und dabei Fotos machen.

6. Digitale ZwillingeDigitale Zwillinge der realen Lieferkette: Die Idee, eine komplette haptische Lieferkette digital abzubilden, steckt noch in den Kinderschuhen. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen Entscheider Kosten und Nutzen sehr genau abwägen, betont Gartner. Doch mit zunehmender technologischer Reife zeigen sich die Vorteile im Hinblick auf Transparenz und Fehlervermeidung, wenn solch ein digitaler Zwilling verfügbar ist.

7. Augmented und Virtual RealityVirtual Reality (AR und VR): Die Analysten erwarten in Zukunft eine kombinierte Anwendung künstlicher und erweiterter Realitäten durch Sensoren und Technologien, die am Körper getragen werden. Dadurch wird es zum Beispiel möglich sein, Ware "anzufassen", die sich an weit entfernten Orten befindet.

8. BlockchainBlockchain: Die Blockchain wird Unternehmen Papierkram abnehmen. Lieferungen lassen sich tracken und Fälschungen aufdecken.

Fazit: Für Gartner ist die Lieferkette mehr als ein nur "ausführender Bereich". Unternehmen brauchen eine Strategie für ihre Supply Chain, die alle neuen Technologien auf Tauglichkeit untersucht und sinnvoll einbezieht.