Die Heidelberger Druckmaschinen AGHeidelberger Druckmaschinen AG aus Wiesloch ist ein traditionelles Unternehmen des deutschen MaschinenbausMaschinenbaus von Weltruf. Das Kerngeschäft ist zwar noch der klassische Offsetdruck, doch wird bereits die Hälfte des Konzernumsatzes mit Softwarelösungen, Services, Dienstleistungen und Verbrauchsgütern wie Farben und Lacken gemacht.

Die PrintmediabranchePrintmediabranche verändert sich aktuell rasant, sie ist vom digitalen Wandel bereits voll erfasst. Die künftigen Geschäftsmodelle der Branche werden mit hoher Sicherheit digital sein und dabei die produktzentrische Ökonomie der analogen Welt des Maschinenbaus vollständig verändern.

Der Schlüssel für die digitale Transformation von Heidelberger Druckmaschinen liegt daher in der Konnektivität der Druckmaschinen mittels IoT (Internet of ThingsInternet of Things) und hoher Datenkompetenz. Dadurch können einerseits die Produktionsprozesse der Zielgruppe der weltweiten Druckereien optimiert und andererseits digitale Geschäftsmodelle am Markt angeboten werden. Damit lässt sich ein höherer Anteil der Wertschöpfung und sogar eine ökonomische Mitverantwortung des Maschinenbauers realisieren.

Ein umfangreiches Software-Angebot rund um die Maschine wird dabei attraktive Mehrwerte für die Kunden bieten. Zudem werden sich die Prozesse der Printmediabranche künftig vornehmlich auf digitalen Plattformen und Ökosystemen in der Cloud abspielen.

Daher kommt der IT von Heidelberger Druck­maschinen eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation zu. Die IT hat dabei den Anspruch, als "Trailblazer" diesen Entwicklungsprozess in das digitale Zeitalter nicht nur zu begleiten, sondern offensiv zu forcieren.