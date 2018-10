Der Markt rund um Internet of ThingsInternet of Things (IoT) wird von 235 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 binnen vier Jahren auf rund 520 Milliarden wachsen. Das erwartet der Berater Bain. Dennoch mache sich unter Anwendern derzeit Enttäuschung breit, wie die Consultants in der Studie "Unlocking opportunities in the internet of things" schreiben. Den Grund suchen sie bei den Anbietern.

Zunächst zur derzeitigen Anbieterlandschaft: Kunden wenden sich typischerweise an Cloud Service Provider (CSP). Insbesondere konnten sich AmazonAmazon Web Services (AWS) und MicrosoftMicrosoft Azure eine einflussreiche Position erobern. Bain sieht aber Bewegung in diesem Markt und erkennt Chancen auch für andere Anbieter wie System-Integratoren, Enterprise App Developers, Telcos, Gerätehersteller und solchen Firmen, die sich auf das industrielle Internet der Dinge spezialisiert haben.

Die größten Hürden bei IoT-Projekten

Der Erfolg eines jeden Anbieters wird davon abhängen, ob er die Pain Points der Anwender erkennt. Laut Bain besteht hier eine gewisse Diskrepanz. Die drei größten Risiken sehen Anwender in der Sicherheit, der Integration von IoT-Lösungen in ihre bisherige IT und OT (Operational Technology) und in der Unklarheit über den RoIRoI (Return on Investment). Das geht aus der "Bain IoT customer survey" unter 627 Teilnehmern hervor.

Eine ähnliche Umfrage von 2016 hatte schon dieselben Problemfelder ergeben. Weiter nennen die Befragten technische Expertise als Hemmnis. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass vier Probleme gegenüber 2016 dringender geworden sind: Interoperabilität, Portierbarkeit der Daten, die Risikobewertung von Vendoren und Probleme mit den Grenzen des Netzwerks.

Insgesamt erklären die Anwender laut Bain, dass IoT-Projekte wegen der schwierigen Integration länger dauern als erwartet. Die Anbieter machen es ihnen mit ihren derzeitigen Lösungen nicht leicht - und sind sich über die Schwierigkeiten vermutlich nicht im Klaren, kommentiert Bain.

Wie IoT-Anbieter besser werden können

Dennoch: Der Markt wird wachsen. Bain gibt Anbietern, die davon profitieren wollen, drei Ratschläge: