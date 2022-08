Kundinnen und Kunden von dmdm können sich ihre Einkäufe in einen der Drogeriemärkte bestellen und während der Öffnungszeiten - und nur dann - abholen. Das Ganze soll kontaktlos, einfach und ohne Wartezeiten vonstattengehen. Die Nutzer erhalten via App oder E-Mail einen Code, den sie an den Stationen scannen oder eintippen können. Der in Abholstationen bereitgestellte Einkauf darf maximal 26 Artikel umfassen.

"Wir verbinden das stationäre Einkaufserlebnis in unseren Märkten mit den Vorteilen einer Onlinebestellung über die 'Mein dm-App' oder den Onlineshop dm.de," sagt Sebastian Bayer, in der Geschäftsführung verantwortlich für Marketing und Beschaffung. Die Resonanz auf Testläufe sei positiv gewesen, man rechne künftig mit mehr Einkäufen über die App und den Onlineshop. Laut Bayer will das Unternehmen bis Mitte 2023 rund 700 Läden mit solchen Stationen ausstatten.

Anhaltende Digitalisierung

Das Projekt ist das jüngste in einer Reihe von DigitalisierungsmaßnahmenDigitalisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren. 2016 führte dm ein zentrales Warenwirtschaftssystem für 3.200 Filialen auf Basis von SAP Retail ein. Es lässt sich unabhängig vom eingesetzten Endgerät nutzen.

Ein Jahr später erhielten 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogeriemarktkette Smartphones. Damit will das Unternehmen alle Mitarbeitenden mit Mobilgeräten vertraut machen und auf längere Sicht den Kundenservice verbessern.

Zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 rollte dm dann den Service der Express-Abholung deutschlandweit aus. Damit sollten Warteschlangen und -zeiten in den Geschäften verkürzt werden.

Allerdings läuft nicht immer alles rund. So fielen Mitte 2022 die Kassensysteme des Händlers aus. Als Grund gab dm einen Softwarefehler an, über die genaue Ursache hielt sich das Unternehmen jedoch bedeckt.

dm | Abhol-Service

Branche: HandelHandel

Zeitrahmen: bis Mitte 2023

Use Case: kontaktlose Warenabholung ohne Wartezeiten

Einsatzort: 700 Märkte deutschlandweit