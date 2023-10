Group CIO und Vices President IT lautet seit dem 1. September 2023 der neue Titel von Henning Bork bei ASMPT. In seiner neuen Rolle berichtet er an Chief Strategy Officer und Vorstandsmitglied Günter Lauber.

Bork ist für verschiedene strategische IT-Initiativen verantwortlich. Dazu zählen die Transformation zu SAP S/4HANA, Cybersecurity sowie IT Operations & Business Alignment.

Der Manager arbeitet bereits seit 2011 bei dem Anlagenbauer für die Elektroindustrie mit Hauptsitz in Singapur. Damals verantwortete Bork die Unternehmensstrategie des SMT-Segments (Surface Mounted Technology) und setzte zwei M&A-Projekte um. Seit 2017 war er zusätzlich für die IT und die digitale Transformation des Geschäftsbereichs verantwortlich. Seine Sporen verdiente sich der Diplom-Maschinenbauer bei Siemens im Bereich Forschung und Entwicklung sowie im Projektmanagement.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung," sagt Bork gegenüber dem CIO-Magazin. Sie sei kulturell vielschichtig, es gebe viele laufende Projekte und strukturelle Herausforderungen. Aber er habe ein sehr gutes globales Team in einem hochinnovativen Unternehmen, um sie zu stemmen.

Auch persönlich bringt die neue Rolle Veränderungen mit sich: "Die neue Position ist im Headquarter des Unternehmens angesiedelt, das bedeutet für mich einen Umzug nach Singapur ab Januar 2024," so der IT-Chef.

ASMPT fertigt Bestückmaschinen hauptsächlich für die Elektronikherstellung und die Halbleiterbranche. Der Hauptsitz befindet sich in Singapur.