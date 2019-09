Henkel hat Michael NillesMichael Nilles (46) zum Chief Digital & Information Officer (CDIO) ernannt. Er wird am 1. Oktober bei HenkelHenkel starten und direkt an Carsten Knobel, CFO von Henkel, berichten. In seiner neuen Position wird Nilles für die gemeinsamen Aktivitäten des Bereichs Integrated Business Solutions (IBS) sowie für digitale Technologien verantwortlich sein.

Rahmyn Kress, derzeit Chief Digital Officer, wird sich laut Pressemitteilung von Henkel auf das weitere Wachstum und den Ausbau der Henkel X-Plattform konzentrieren. Joachim Jäckle, bisher CIO bei Henkel und verantwortlich für IBS, wird nach 28 Jahren im Unternehmen zum Jahresende 2019 in den Ruhestand gehen.

Nilles kommt von der Schindler-Gruppe

Nilles war bisher Chief Digital Officer und Chief Information Officer der Schindler-Gruppe sowie CEO der Schindler Digital Business AG. In dieser Zeit habe er wichtige Industriegeschäfte transformiert und neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt, so die Meldung.

Der Wirtschaftsinformatiker begann seine Karriere 1996 bei SAP in China und hatte anschließend verschiedene internationale Positionen im Bereich der digitalen Transformation inne, unter anderem als CIO Americas und Group CIO der Bosch Rexroth AG. Er ist Absolvent der Kellogg School of Management in Evanston, Illinois/USA.

Jäckle geht in Ruhestand, Kress wird Leiter X Ventures

"Wir freuen uns darüber, dass Michael Nilles Teil unseres globalen Teams wird. Unter seiner Führung wollen wir das Potenzial der Digitalisierung im gesamten Unternehmen weiter ausschöpfen", erklärt CFO Carsten Knobel. "Wir danken zudem Joachim Jäckle für sein hervorragendes persönliches Engagement, seine Leistungen und vielen wertvollen Beiträge zu unserem Geschäftserfolg. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Seit 2016 trieb Jäckle die Strategie "2020+" voran, die vier Prioritäten benennt: Wachstum vorantreiben, Digitalisierung beschleunigen, Agilität steigern und in Wachstum investieren. Ein IT-Großprojekt in diesem Zusammenhang war "ONE!GSC Horizon" zur Transformation der System- und Prozesslandschaft. Im vergangenen Jahr erreichte der CIO damit den dritten Platz im Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Großunternehmen.

Rahmyn Kress, derzeit Chief Digital Officer, hat laut Mitteilung mit seinem Team in den letzten zwei Jahren die Grundlage für die Strategie der digitalen Beschleunigung des Unternehmens gelegt. Im Februar 2018 baute er die erfolgreiche Open Innovation-Plattform Henkel X auf, die er als globaler Leiter von Henkel X Ventures weiterentwickeln soll. Er berichtet weiterhin an CEO Hans Van Bylen.