Die AutomobilbrancheAutomobilbranche befindet sich in einem Transformationsprozess mit großen technologischen Umbrüchen. Der Stuttgarter Autobauer DaimlerDaimler investiert deshalb massiv in die Sicherung seiner digitalen Zukunft, berichtet Sabine Scheunert, Vice President Digital & IT Marketing / Sales bei Mercedes-Benz Cars. Die Konzentration auf digitale Mobilitätsdienste erfordere neue Fähigkeiten im Unternehmen: "Daimler muss Wege finden, digitale SkillsSkills zu fördern, Wissen auszutauschen und eine unternehmensweite 'digitale Kultur' zu etablieren."

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Auch die Außenwahrnehmung des Konzerns muss sich ändern, um digitale Talente zu gewinnen und Partnerschaften mit Startups eingehen zu können. Vor diesem Hintergrund entstand digitalONE, ein mehrstufiges Change- und Kulturprogramm für den Bereich ITS (Digital & IT Sales & Marketing) von Mercedes-Benz Cars.

Schon seit Gründung der neuen Digital-Einheit im Jahr 2016 unter Führung von Sabine Scheunert treibt Daimler die DigitalisierungDigitalisierung der Customer Journey voran. Ein zentrales Ziel dabei lautet: Die IT für Sales und Marketing soll in Gänze "future-fit" werden und dazu beitragen, dass neue digitale Geschäftsmodelle entstehen. Die Rolle der klassischen IT als interner Lieferant müsse sich dazu grundlegend verändern, erläutert Scheunert, "hin zu einem Innovator und Game-Changer und einer technologie- und datengetriebenen agilen Organisation". Das Programm digitalONE soll diesen Wandel befeuern und sichtbar machen.

Im Rahmen der Change-Initiative entstand beispielsweise die digitale Plattform "digitalONE Success Stories", auf der Teams ihre Co-Creation-Projekte vorstellen und intern kommunizieren. Digitale Innovationen honoriert Daimler mit einem "Digital Champion Award". Zur internationalen Wahrnehmung beitragen soll ferner das "digitalONE Ambassadorprogramm" mit rund 50 globalen Botschaftern im Konzern.

Erfolgsentscheidend war laut Scheunert, dass die Initiatoren schon im Prozess der Strategieentwicklung großen Wert auf Transparenz legten. Über Videobotschaften, Newsletter und Bilder kommunizierten sie die Arbeitsfortschritte im Unternehmen. Die Ergebnisse präsentierte das Team im Rahmen eines großen Führungskräfte-Events mit über 350 Teilnehmern.

Ziele von digitalONE