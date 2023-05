Am 15. Mai 2023 hat Patrick Wenz die IT-Leitung der Universitätsmedizin Mainz übernommen. Als Interim-Manager wird er diese Funktion bis Ende des Jahres innehaben. Zum 1. Januar 2024 soll Jan Vitt das Amt übernehmen.

Wenz bringt Einiges an Erfahrung mit. Seite IT-Karriere startete der Manager von rund 30 Jahren, 22 davon verbrachte er bei IBM in verschiedenen leitenden Positionen. 2021 wechselte er zum IT-Dienstleister GFT Technologies und bekleidete zuletzt die Position des Principal Financial Services und Business Development Leader.

Wenz beschäftigt sich insbesondere damit, Unternehmen zu Transformationsprojekten zu beraten sowie Betriebsmodelle auszuarbeiten und umzusetzen. Daneben gehören Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und Innovationsstrategien mithilfe von KI zu seinen Fokusthemen.

Sein Nachfolger, Jan Vitt, ist bereits 25 Jahre in der IT tätig. Zuletzt leitete er den Bereich IT Service Management Analytics bei der SV Informatik GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der SV Sparkassenversicherung. Der Manager bringt vor allem Know-how in Sachen Data Science und Big Data mit sowie Erfahrungen beim Umsetzen regulatorischer Anforderungen im KRITIS-Bereich.

Vitt soll nach seinem Antritt als Leiter des Servicecenter IT die technische Infrastruktur der Universitätsmedizin pflegen und ausbauen. Daneben stehen Datensicherheit und innovative Lösungen, um Mediziner bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, im Pflichtenheft des Diplominformatikers.

"Herr Dr. Vitt bringt viele Erfahrungen mit, die speziell in unserem Kontext sehr wertvoll für die Fortsetzung unseres Erfolgskurses bei der Konsolidierung unserer IT-Landschaft sind", erklärt der kaufmännische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz Christian Elsner.

Die Einrichtung hat bereits Vorarbeit geleistet. So migrierte die IT beispielsweise Kernsysteme innerhalb von vier Wochen bei laufendem Betrieb auf neue Hardware. (Lesen Sie dazu auch "Universitätsmedizin Mainz migriert 570 IT-Systeme")

Die Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz umfasst mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen. Sie arbeiten fächerübergreifend zusammen und versorgen jährlich mehr als 320.000 Menschen stationär und ambulant. Mit rund 8.700 Mitarbeitenden ist die Universitätsmedizin Mainz zudem einer der größten Arbeitgeber der Region.

Das Servicecenter IT ist der zentrale IT-Dienstleister der Universitätsmedizin. Zu seinen Aufgaben gehört es, das KliniknetzKliniknetz und das Krankenhaus-Informationssystem zu planen, auszubauen und zu betreiben sowie die Mitarbeitenden in IT-Themen zu schulen.