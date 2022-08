Als Automobilzulieferer muss die Luxemburger Unternehmensgruppe CQLT SaarGummi besonders strenge Sicherheitsvorgaben erfüllen, etwa gemäß der TISAX-Zertifizierung für Informationssicherheit (Trusted Information SecuritySecurity Exchange). Deshalb entschloss sich SaarGummi, die vorhandenen Firewall-Systeme durch Next-Generation Firewalls (NGFW) zu ersetzen. Controlware unterstützte dabei. Der Systemintegrator aus Dietzenbach ist ein langjähriger Partner von SaarGummi.

Zukunftsorientierter Ansatz gesucht

"Bei der Modernisierung unserer Firewalls wollten wir keinen kurzfristigen Hardware-Refresh", erläutert Kai Ulrich, Global Network Architect von SaarGummi. Bei den Firewalls fiel die Wahl auf die aktuelle Lösung von Palo Alto Networks. Mit den Systemen des Herstellers hatte SaarGummi bereits zuvor gute Erfahrungen gemacht.

"Mit den hybriden Lösungen von Palo Alto Networks haben wir uns für eine flexible Plattform entschieden, die mit uns wachsen wird", sagt Ulrich. Mit Controlware habe das Unternehmen zudem einen lokalen Dienstleister gefunden, der mit Hotline-Diensten, Care Services und Remote-Support dabei helfe, das Potenzial der Systeme zu erschließen.

Software-Defined WAN als Ergänzung

An zwölf Standorten von SaarGummi kommen nun die NGFW-Systeme zum Einsatz. Ergänzt werden sie durch Cloud-basierte Security-Services des Security-Anbieters. Dazu zählen Threat Prevention und ein Advanced URL-Filtering. Mit App-ID wiederum kann die IT-Abteilung alle Anwendungen im Netzwerk erfassen und überwachen.

Parallel dazu implementierte das Unternehmen ein softwarebasiertes Wide Area Network (SD-WAN). Es löst die kostspieligen MPLS-Verbindungen (Multi-Protocol Label Switching) ab. Dies bot sich an, weil die Firewalls SD-WAN-Funktionen zur Steuerung des NetzwerkverkehrsNetzwerkverkehrs unterstützen.

Nun kann SaarGummi alle Übertragungen über das SD-WAN bündeln und zentral managen. Die IT-Abteilung hat außerdem die Option, für Anwendungen und Nutzergruppen Policies zu definieren, beispielsweise individuelle Performance- und Sicherheitsparameter.

Nächster Schritt: SASE

Es ist bereits ein Folgeprojekt in Planung: das Unternehmen will die Secure-Access-Service-Edge-Lösung (SASE) Prisma von Palo Alto Networks einführen. Mit SASE will SaarGummi das Sicherheitsniveau und die Performance am Rand des Netzwerks (Edge) verbessern. Dies kommt beispielsweise Beschäftigten zugute, die remote auf Anwendungen, Cloud-Services und das Unternehmensnetz zugreifen, etwa von unterwegs oder dem Homeoffice aus.

CQLT SaarGummi | IT-Sicherheit und SD-WAN

Branche: Fertigung/AutomobilAutomobil

Use Case: Erneuerung der Firewall-Systeme und WAN-Infrastruktur

Lösung: Implementierung von Next-Generation Firewalls und eines Software-Defined WAN; Planung einer SASE-Architektur

Partner: Controlware, Palo Alto Networks