Im ersten Schritt erstellen SiemensSiemens und Bilt Anleitungen für die Montage und Installation von Motorstartern der Reihe Nema von Siemens Smart Infrastructure sowie für P5-Energieverteiler.

Die Nema-Starter wurden für die Steuerung und den Schutz von Motoren in industriellen Prozessen entwickelt. Die Energieverteiler dienen zur sicheren Energieverteilung in Gebäuden. Beide Anleitungen hat Bilt an das Spatial Computing (räumliche Datenverarbeitung) der AppleApple Vision Pro angepasst.

Basis: fotorealistischer digitaler Zwilling

Zunächst kommen die Brille von Apple und die angepassten 3D-Anleitungen in der Aus- und Weiterbildung von Elektrikern zum Einsatz. Die Fachleute werden mit neuen Themen vertraut gemacht, und dies auf eine schnelle und sichere Weise.

Zu diesem Zweck hat Bilt halbtransparente, fotorealistische digitale Zwillinge der Komponenten von Siemens erstellt. Die Nutzer können diese 3D-Abbildungen mit Gesten bewegen, sie drehen, heranzoomen und verkleinern. Eine weitere Option ist die Steuern mittels Augenbewegungen und Sprachbefehlen, etwa dann, wenn ein Elektriker beide Hände frei haben muss.

Die Anwendungen zeigen außerdem im 3D-Overlay an, in welcher Reihenfolge und an welcher Stelle Komponenten der Starter und Energieverteiler angebracht werden müssen.

Schneller und sicherer ausbilden

"Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir DigitalisierungDigitalisierung nutzen, um die nächste Generation von Elektrikern zu fördern", sagte Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens Smart Infrastructure. "Die Möglichkeit, mit der digitalen Darstellung eines elektrischen Geräts im physischen Raum zu arbeiten, verwandelt das Lernerlebnis und ermöglicht eine innovative Lernmethode, die sicherer und kostengünstig ist."

Siemens will zusammen mit Bilt weitere mobile Anleitungen bereitstellen, etwa für die Produktlinie Inhab für das intelligente Energiemanagement in Haushalten. In Planung sind außerdem Versionen für Energieverteilerschränke, die bei Ladeanwendungen von Elektrofahrzeugen benötigt werden.

"Wir bei Siemens haben uns zum Ziel gesetzt, die Qualifikationslücke zu schließen und die nächste Generation von Elektrikern zu befähigen. Durch Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen wie Bilt revolutionieren wir das Lernerlebnis", fasst Peter Körte zusammen, Chief Technology und Chief Strategy Officer der Siemens AG.

Auch für Android und iOS

Bei der Entwicklung von 3D-Instruktionen und der App für die Vision Pro arbeitete Bilt mit dem kalifornischen 4D Pipeline zusammen. Allerdings stehen auch Versionen der 3D-App von Bilt für Tablets unter Android und iOS bereit.

Siemens | Ausbildung mit 3D-Brille

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Installations- und Montageanleitungen

Lösung: 3D-Anleitungen, adaptiert für Apple Vision Pro

Partner: Bilt