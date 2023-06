Eine virtuelle Version seines gesamten Produktionsnetzwerks baut die Mercedes-Benz GroupMercedes-Benz Group auf. Die Grundlage bildet die Software Plant View von Mercedes. Sie basiert auf Ivion Enterprise des Münchner Unternehmens Navvis. Mit dieser Software, der Reality-Capture-Technik des Unternehmens sowie ergänzenden Informationen wie einem Grundriss, können Anwender digitale Versionen von Gebäuden und Anlagen erstellen. Ivion stellt dafür fotorealistische Panoramabilder und Punktwolkendaten aus 3D-Scans zur Verfügung.

Ein Ziel ist, mithilfe von Plan View alle Werke von Mercedes-Benz eigenen Mitarbeitern und Partnerunternehmen virtuell zugänglich zu machen. Die digitalen Modelle der Fabriken werden zu diesem Zweck in einer CloudCloud gespeichert. Externe Spezialisten aus Bereichen wie Planung, Montage und Facility-Management können die digitalen Abbilder der Gebäude und Anlagen dazu nutzen, um Änderungen an Produktionslinien durchzuspielen. Ein weiteres Einsatzfeld ist das Optimieren von Abläufen.

Scans mit Lidar in Verbindung mit Fotos

"Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produktionslinien, aber dazu muss man wissen, wie ein Werk derzeit aussieht", sagt Oliver Geißel, Leiter der DigitalisierungDigitalisierung der Produktionsplanung bei Mercedes-Benz. "Navvis hat uns die Scantechnologie VLX zur Verfügung gestellt, um unsere Anlagen zu erfassen, und dann mit uns zusammengearbeitet, um die gesammelten Daten in Plant View bereitzustellen."

Das mobile Reality-Capture-System VLX erstellt mithilfe von Lidarsensoren (Light Detection and Ranging) und der Software von Navvis präzise Punktwolken für einen tragbaren Scanner. Kameras an der Oberseite des Geräts stellen außerdem hochauflösende Bilder der Umgebung in einer 360-Grad-Ansicht bereit.

Virtuelle Tour durch die Fabrik

"Wir haben unsere Software Ivion Enterprise speziell auf die Anforderungen unseres Partners Mercedes zugeschnitten, um ihn auf dem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen", sagt Felix Reinshagen, CEO und Mitbegründer von Navvis.

Nun können Beschäftigte des Automobilherstellers und Mitarbeiter von Partnerfirmen auf einem Rechner oder Tablet durch eine virtuelle Version des Werks navigieren. Auf diese Weise testen die Projektbeteiligten beispielsweise ein neues Layout einer Fertigungsumgebung oder prüfen, wie sich der verfügbare Platz optimal nutzen lässt.

Eine Collaboration-Funktion erlaubt es, dass sich die Fachleute während oder nach der virtuellen Tour abstimmen, wie bei einer Videokonferenz.

Mercedes-Benz | Virtuelle Fabrik

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Optimierung von Produktionsumgebungen

Lösung: Einsatz virtueller Versionen von Fabriken

Partner: Navvis GmbH