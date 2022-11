Im CIO-Jahrbuch veröffentlicht die Redaktion des CIO-Magazins jährlich die wichtigsten Kennzahlen der 100 größten Unternehmen Deutschlands. Viele machen dabei auch Angaben zu ihrem IT-BudgetIT-Budget.

Wir haben diese Informationen nach zwei Kriterien und jeweils aufsteigend geordnet: zum einen nach dem prozentualen Anteil am Umsatz, zum anderen nach der absoluten Größe des IT-Etats in Euro. Mit den Listen erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da nicht jedes Unternehmen Angaben zum IT-Budget gemacht hat. Sie geben jedoch eine gute Orientierung darüber, wieviel Unternehmen in Deutschland tatsächlich für IT ausgeben.

IT-Budget im Verhältnis zum Umsatz

Die meisten Betriebe reservieren etwa zwei bis drei Prozent ihres Umsatzes für IT. Zwei Unternehmen wenden einen wesentlich größeren Anteil auf.

17. Platz - VNG AGVNG AG

IT-Budget: zirka 1 Prozent (185 Millionen Euro)

Umsatz: 18,5 Milliarden Euro (2021)

16. Platz - Rewe GroupRewe Group

IT-Budget: zirka 1,1 Prozent (830 Millionen Euro)

Umsatz: 76,5 Milliarden Euro (2021)

15. Platz - Salzgitter AGSalzgitter AG

IT-Budget: zirka 1,1 Prozent (110 Millionen Euro)

Umsatz: 10 Milliarden Euro (2021)

14. Platz - HeidelbergCement AGHeidelbergCement AG

IT-Budget: 1,3 Prozent (zirka 243 Millionen Euro)

Umsatz: 18,7 Milliarden Euro (2021)

13. Platz - Robert Bosch GmbHRobert Bosch GmbH

IT-Budget: zirka 2 Prozent (1,6 Milliarden Euro)

Umsatz 78,7 Milliarden Euro (2021)

12. Platz - E.ON SEE.ON SE

IT-Budget: zirka 2 Prozent (1,59 Milliarden Euro)

Umsatz: 77,4 Milliarden Euro (2021)

11. Platz - Metro AGMetro AG

IT-Budget: zirka 2 Prozent (zirka 490 Millionen Euro)

Umsatz: 24,8 Milliarden Euro (2020/2021)

10. Platz - Deutsche Bahn AGDeutsche Bahn AG

IT-Budget: zirka 2,1 Prozent (zirka 1 Milliarde Euro)

Umsatz 47,1 Milliarden Euro (2021)

9. Platz - Würth-GruppeWürth-Gruppe

IT-Budget: 2,4 Prozent (zirka 410 Millionen Euro)

Umsatz: 17,1 Milliarden Euro (2021)

8. Platz - Wacker Chemie AGWacker Chemie AG

IT-Budget: zirka 2,4 Prozent (150 Millionen Euro)

Umsatz 6,2 Milliarden Euro (2021)

7. Platz - Stadtwerke München GmbHStadtwerke München GmbH

IT-Budget: zirka 2,5 Prozent (zirka 200 Millionen Euro)

Umsatz: 8,3 Milliarden Euro (2021)

6. Platz - Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaA

IT-Budget: zirka 2,6 Prozent (zirka 970 Millionen Euro)

Umsatz: 37,5 Milliarden Euro (2021)

5. Platz - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGDr. Ing. h.c. F. Porsche AG

IT-Budget: zirka 2,7 Prozent (zirka 900 Millionen Euro)

Umsatz: 33,1 Milliarden Euro (2021)

4. Platz - Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG

IT-Budget: 3,24 Prozent (zirka 356 Millionen Euro)

Umsatz: 11 Milliarden Euro (2020/2021)

3. Platz - Rheinmetall AGRheinmetall AG

IT-Budget: zirka 3,8 Prozent (220 Millionen Euro)

Umsatz: 5,7 Milliarden Euro (2021)

2. Platz - Bertelsmann SE & Co. KGaABertelsmann SE & Co. KGaA

IT-Budget: zirka 5,9 Prozent (zirka 1,1 Milliarden Euro)

Umsatz 18,7 Milliarden Euro (2021)

1. Platz - Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AG

IT-Budget: zirka 7,1 Prozent (1,2 Milliarden Euro)

Umsatz: 16,8 Milliarden Euro (2021)

IT-Budget in Euro

Geht es um die absolute Höhe des IT-Budgets, bedeutet höherer Umsatz nicht automatisch mehr Geld. Spitzenreiter sind zwar zwei große Konzerne, andere umsatzstarke Unternehmen rangieren jedoch eher im Mittelfeld.

17. Platz - Salzgitter AG

IT-Budget: 110 Millionen Euro (zirka 1,1 Prozent)

Umsatz: 10 Milliarden Euro (2021)

16. Platz - Wacker Chemie AG

IT-Budget: 150 Millionen Euro (zirka 2,4 Prozent )

Umsatz 6,2 Milliarden Euro (2021)

15. Platz - VNG AG

IT-Budget: 185 Millionen Euro (zirka 1 Prozent )

Umsatz: 18,5 Milliarden Euro (2021)

14. Platz - Stadtwerke München GmbH

IT-Budget: zirka 200 Millionen Euro (zirka 2,5 Prozent )

Umsatz: 8,3 Milliarden Euro (2021)

13. Platz - Rheinmetall AG

IT-Budget: 220 Millionen Euro (zirka 3,8 Prozent )

Umsatz: 5,7 Milliarden Euro (2021)

12. Platz - HeidelbergCement AG

IT-Budget: zirka 243 Millionen Euro (1,3 Prozent)

Umsatz: 18,7 Milliarden Euro (2021)

11. Platz - Infineon Technologies AG

IT-Budget: zirka 356 Millionen Euro (3,24 Prozent)

Umsatz: 11 Milliarden Euro (2020/2021)

10. Platz - Würth-Gruppe

IT-Budget: zirka 410 Millionen Euro (2,4 Prozent)

Umsatz: 17,1 Milliarden Euro (2021)

9. Platz - Metro AG

IT-Budget: zirka 490 Millionen Euro (zirka zwei Prozent)

Umsatz: 24,8 Milliarden Euro (2020/2021)

8. Platz - Rewe Group

IT-Budget: 830 Millionen Euro (zirka 1,1 Prozent)

Umsatz: 76,5 Milliarden Euro (2021)

7. Platz - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

IT-Budget: zirka 900 Millionen Euro (zirka 2,7 Prozent)

Umsatz: 33,1 Milliarden Euro (2021)

6. Platz - Fresenius SE & Co. KGaA

IT-Budget: zirka 970 Millionen Euro (zirka 2,6 Prozent)

Umsatz: 37,5 Milliarden Euro (2021)

5. Platz - Deutsche Bahn AG

IT-Budget: zirka 1 Milliarde Euro (zirka 2,1 Prozent)

Umsatz 47,1 Milliarden Euro (2021)

4. Platz - Bertelsmann SE & Co. KGaA

IT-Budget: zirka 1,1 Milliarden Euro( zirka 5,9 Prozent)

Umsatz 18,7 Milliarden Euro (2021)

3. Platz - Deutsche Lufthansa AG

IT-Budget: 1,2 Milliarden Euro (zirka 7,1 Prozent)

Umsatz: 16,8 Milliarden Euro (2021)

2. Platz - E.ON SE

IT-Budget: 1,59 Milliarden Euro (zirka 2 Prozent)

Umsatz: 77,4 Milliarden Euro (2021)

1. Platz - Robert Bosch GmbH

IT-Budget: 1,6 Milliarden Euro (zirka 2 Prozent)

Umsatz 78,7 Milliarden Euro (2021)