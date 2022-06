Das Ziel für den diesjährigen CIO Charity Run&Bike war ambitioniert: Nachdem Im Jahr 2021 rund 60.000 Euro erlaufen und erfahren wurden, legten die Ausrichter CIO-Magazin, CIO-Stiftung und WHU in diesem Jahr die Latte ein ganzes Stück höher: 100.000 Euro sollten zum zehnjährigen Jubiläum der Spendenaktion gesammelt werden.

Und wieder hat die CIO-Community gezeigt, dass sie keine Herausforderung scheut: 1.101 IT-Leader haben sich an der Aktion beteiligt und vom 20. Mai bis zum 6. Juni insgesamt 47.752 Kilometer zurückgelegt - zu Fuß, auf dem Fahrrad und im Rollstuhl. Das war mehr als die doppelte Distanz im Vergleich zum Vorjahr.

Jeder gelaufene Kilometer wurde mit fünf Euro vergütet, jeder erradelte mit einem Euro. Allein durch die sportlichen Aktivitäten kamen 92.500 Euro an Spenden zusammen. Den letzten Push über die Ziellinie brachten Direktspenden in Höhe von 8.204 Euro. Der aktuelle Stand lautet 100.704 Euro für den guten Zweck. Das ist aber noch nicht das Ende: Direktspenden sind noch bis Ende Juni bei unserem Aktionspartner betterplace unter CIOCharity-hilft.betterplace.org möglich.

Technikkompetenz Jugendlicher fördern

Die Spendengelder werden für mehr Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und die digitale Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingesetzt. Der CIO Charity Run&Bike 22 unterstützt die Aktion "Jugend hackt", ein nicht-gewinnorientiertes Programm der gemeinnützigen Vereine Open Knowledge Foundation Deutschland und mediale pfade.org - Verein für Medienbildung. Die Organisation fördert die Technikkompetenz Jugendlicher zwischen zwölf und 18 Jahren und sorgt dafür, dass auch Heranwachsende aus bildungsfernen Umgebungen eine Chance bekommen.

Der zweite Teil der Spenden geht an die "Stiftung Kinderglück". Die Dortmunder setzen sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein und fördern Inklusion und Integration. Derzeit stattet die Stiftung Kinder im Rahmen des "Schulranzenprojekts" mit Schulbedarf aus. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist der ohnehin hohe Bedarf noch einmal kräftig gestiegen. Wer in Sachen Ukraine-Krieg Gutes tun will, kann die Stiftung gerne jederzeit mit einer Direktspende unterstützen.

Der CIO Charity Run&Bike 22 wurde möglich durch unsere Spendenpartner Apptio, Campana & Schott, q.beyond, Xerox, Software AG, ServiceNow, Salesforce, Adesso, Senacor, Serviceware, Expleo, Faktor D, Acent und IT-Haus. Zu den Förderern der Spendenaktion gehören außerdem Capgemini, Osborne Clarke und unser Medienhaus Foundry.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern und bei allen CIOs, die ihre Turnschuhe für die gute Sache geschnürt haben.