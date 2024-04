Die Grundlage für die ERP-Umstellung bei der Telekom bildet das Programm RISE with SAP. Es umfasst Services, um zu SAP S/4HANA zu migrieren und die ERP-Umgebung anzupassen. Hinzu kommen Angebote aus den Bereichen Cloud-InfrastrukturCloud-Infrastruktur, die KonsolidierungKonsolidierung und Analyse von Daten sowie die Optimierung von Geschäftsprozessen.

Im Januar 2024 avancierte T-SystemsT-Systems zum "Premium Supplier" von RISE with SAP. Als erster Kunde bezieht nun die Deutsche TelekomDeutsche Telekom dieses Servicepaket des Systemhauses. Der IT-Dienstleister ist der bislang einzige Premium Supplier von RISE with SAP aus Deutschland, der SAP S/4HANA Cloud Private Edition anbietet.

Für mehr spannende News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

Unter der Bezeichnung "Thrive with T-Systems" hat das Unternehmen ein Paket von Transformationsservices zusammengestellt. Es umfasst Beratung, Migration, Implementierung und Betrieb von RISE with SAP, außerdem den Support von RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition.

Mehr als 300 Systeme in die Cloud

Das Migrationsprojekt hat einen beträchtlichen Umfang. Die Telekom lässt mehr als 300 ERP-SystemeERP-Systeme auf S/4HANA umstellen. Dies ist der Großteil der ERP-Umgebung. T-Systems stellt dafür als Basis ihre Private Cloud Future Cloud Infrastructure (FCI) zur Verfügung.

Dadurch ist die Telekom in der Lage, die Datenschutzanforderungen der Europäischen Union zu erfüllen, die EU-Datenschutzgrundverordnungen. Das Gleiche gilt für Compliance-Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

SAP-Services über Public Cloud

Neben der Migration übernimmt T-Systems die Konsolidierung und das Management der ERP-Systeme. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Ressourcen von Cloud-Hyperscalern einzubinden und zu orchestrieren.

Derzeit stellt T-Systems auch über die Public Cloud von Google (Google Cloud Platform, GCP) SAP-Services bereits. Geplant ist, vergleichbare Zertifizierungen für Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure zu erhalten.

Höhere Effizienz in zentralen Bereichen

"SAP ist ein vertrauenswürdiger und wichtiger Partner für die Deutsche Telekom, sowohl bei der zuverlässigen Ausführung von Kerngeschäftsprozessen als auch bei der Beschleunigung von Innovationen in der Cloud", sagt Peter Leukert, CIO der Deutschen Telekom. "Mit RISE with SAP können wir die Unternehmenstransformation vorantreiben und unsere Partnerschaft auf ein neues Niveau heben."

Mit SAP S/4HANA Cloud wird die Deutsche Telekom Leukert zufolge in der Lage sein, die Effizienz in wichtigen Geschäftsbereichen zu erhöhen. Dazu zählen die Sparten Logistik, Beschaffung und Finanzwesen.

Telekom | ERP-Migration

Branche: Telekommunikation

Use Case: Verlagerung von ERP-Systemen von SAP in Cloud-Umgebungen

Lösung: Umstellung auf SAP S/4HANA mittels RISE with SAP

Partner: T-Systems