DSAG-Personaltage 2024 Eine Gelegenheit zum intensiven Austausch zwischen IT-Leitenden, Personalverantwortlichen und Expertinnen und Experten aus beiden Fachbereichen bieten die DSAG-Personaltage 2024 am 4. und 5. Juni in Osnabrück. Unter dem Motto "New Horizons: Reth!nk HR - Arbeiten im Personalwesen der Zukunft" fokussiert der Kongress aktuelle Themen, Chancen und Trends im Personalwesen. In zwei Keynotes, 40 Vorträgen und einer Ausstellung mit 30 Partnern wird der Frage nachgegangen, wie IT- und Personalverantwortliche neue Horizonte im Personalwesen erschließen können. Weitere Infos.