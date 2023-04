Die DigitalisierungDigitalisierung im Gesundheitswesen (Digital Healthcare) macht Fortschritte, wenn auch überschaubare. Ein Beispiel ist die eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), die seit Anfang 2023 für Arbeitgeber verpflichtend ist. Auch das digitale Rezept soll nach diversen Irrungen und Wirrungen Mitte 2023 an den Start gehen.

Vor diesem Hintergrund forcieren Krankenkassen wie die AOK Bayern und die AOK Plus die digitale Transformation. Kubus IT hat deshalb mit ArvatoArvato Systems einen Spezialisten für Cloud-Services und IT-Plattformen ins Boot geholt. "Wir freuen uns, unseren neuen Kunden bei einer modernen und zukunftsfähigen Cloud-StrategieCloud-Strategie unterstützen zu dürfen", sagt Klaus Fetzer, Geschäftsführer für die Health- und Public-Branchen bei Arvato Systems.

Für mehr als 17.000 Mitarbeiter zuständig

Kubus IT wurde 2008 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der AOK Bayern und von AOK Plus, der Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. Zu den Services des IT-Dienstleisters, der für 17.000 Beschäftigte zuständig ist, zählen der Betrieb der technischen Systeme, die Anwendungsbetreuung und der Support sowie Beratungs- und Entwicklungsleistungen.

In dieser VereinbarungVereinbarung stellt Arvato Systems dem IT-Spezialisten der AOK IT-Systeme, Software und Services zur Verfügung. Ein zentrales Ziel ist, das Cloud-Know-how von Kubus IT auszubauen. Speziell im Gesundheitsbereich ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem deshalb, weil Krankenkassen sensible Daten von Patienten speichern und verarbeiten.

Noch viel Potenzial

Dass Deutschland bezüglich der Digitalisierung im GesundheitswesenGesundheitswesen Nachholbedarf hat, belegen mehrere Studien. Das Beratungshaus Deloitte hat beispielsweise Ende 2020 ermittelt, dass sich mehr als ein Drittel der Kliniken und Praxen gar nicht oder nur wenig für den Einsatz digitaler Technologien gerüstet sehen. Das ist der schlechteste Wert der westeuropäischen Länder. In Italien sind es nur 25 Prozent, in Dänemark 12 Prozent der Befragten.

Der Hauptgrund für die Defizite sind in Deutschland bürokratische Hemmnisse. Hinzu kommen Faktoren wie die Kosten und die Komplexität digitaler Technologien sowie Probleme, die passenden Systeme und Anwendungen zu identifizieren.

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) führt in einer Analyse von 2022 zudem an, dass einheitliche Regelungen für den Schutz und die Sicherheit von Gesundheitsdaten fehlen. Hinzu kommt, dass in Deutschland die zentralen Akteure im Gesundheitswesen unzureichend in E-Health-Prozesse eingebunden werden.

Kubus IT | Cloud-Strategie

Branche: GesundheitswesenGesundheitswesen

Use Case: Einführung von Cloud-Services

Lösung: Beratung, Produkte und Services von Arvato Systems

Partner: Arvato Systems