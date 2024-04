Den organisatorischen Rahmen bildet ein Joint Venture mit anfangs 100 Mitarbeitern, die Tata Technologies stellt. Die Zahl der Beschäftigten soll in den folgenden Jahren auf über 1.000 steigen.

Das Zentrum der Aktivitäten des Gemeinschaftsunternehmens liegt in Indien. Der Großteil der Entwicklungskapazitäten wird in Bangalore (Süden) und Pune (Westindien) angesiedelt. Die Arbeiten an der Unternehmens-IT finden schwerpunktmäßig in Chennai im Osten des Landes statt.

Für Software-Defined Vehicles und Automatisierung

Das Joint Venture soll sich auf die strategische Software-Entwicklung konzentrieren. Dazu zählen Anwendungen für Software-Defined Vehicles (SDV). Beispiele sind Applikationen für das automatisierte Fahren, Infotainment-Funktionen sowie digitale Services.

Bei der Unternehmens-IT stehen die DigitalisierungDigitalisierung und Automatisierung im Vordergrund, etwa in der Produktentwicklung, Produktion und im Vertrieb.

Erweiterung des Software- und IT-Hubs

"Unsere Zusammenarbeit mit Tata Technologies wird unsere Fortschritte im Bereich des softwaredefinierten Fahrzeugs beschleunigen. Im internationalen Vergleich verfügt Indien über eine große Anzahl von Talenten mit herausragenden Software-Skills, die zu unserer Softwarekompetenz beitragen können", erläutert Christoph Grote, Senior Vice President für Software und E/E-Architektur der BMW GroupBMW Group.

Alexander BureschAlexander Buresch, CIO und Senior Vice President der BMW Group IT, ergänzt: "Der Ausbau unserer internationalen DevOps-HubsDevOps-Hubs hat sich eindeutig als Erfolgsmodell für die BMW Group erwiesen. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Tata Technologies einen starken und geschätzten Technologiepartner gefunden haben und nun auch unsere Präsenz in Indien ausbauen."

Um rund um die Uhr Anwendungen und Services zu entwickeln, hat BMW ein weltweites Netz von Software- und IT-Hubs eingerichtet. Sie befinden sich in Deutschland, Portugal, den USA, Lateinamerika, Südafrika und China. Nun kommt Indien hinzu.

IT-Entwicklung in Rumänien mit NTT Data

Auch in der rumänischen Universitätsstadt Cluj-Napoca (Klausenburg) soll ein Joint-Venture entstehen. Das vereinbarten im März 2024 die BMW Group und die rumänische Tochter des IT-Dienstleisters NTT Data.

Zu Beginn werden 120 Entwickler an IT-Projekten mitarbeiten. Diese sind in Bereichen wie Produktion, Entwicklung und Personalwesen angesiedelt. Hinzu kommen der Vertrieb und die BMW Financial Services.

Bereits Ende 2024 soll das Unternehmen rund 250 Entwicklerinnen und Entwickler beschäftigen. Ähnlich wie in Indien streben die BMW Group und NTT Data bis 2027 eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern an.

