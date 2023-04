Schnelle und drastische Änderungen im Business scheinen zum Normalzustand geworden zu sein. Ob Pandemien, politische Umbrüche oder der Klimawandel: Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen sich Unternehmen sich agil, flexibel und schnell jeder neuen Situation anpassen.

Das ist natürlich leicht gesagt, aber wie wir alle wissen, in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen. Damit nicht alle IT-Entscheider alleine vor diesen Herausforderungen stehen, wollen wir in intensiven Diskussionen voneinander lernen.

Lessons Learned und Best Practices

In unserem langjährig bewährten Workshop "CIO beyond" wollen wir mit der Syntegrationsmethode gemeinsam Lessons Learned, Best Practices und Erfahrungen teilen.

Dabei bestimmen die Teilnehmer selbst, welche Themen intensiv diskutiert werden sollten, seien es beispielsweise Kulturwandel, Change Management, Organisation, Leadership oder Technologien.

Starten werden wir mit einer Keynote von Benjamin Beinroth, Senior Vice President IT & Processes und Member of the Executive Management Board bei der Fressnapf Group.

Das CIO-Magazin lädt Sie sehr herzlich ein zu CIO beyond 2023: "It's all about Speed - Business Agility in Zeiten sich immer schneller ändernden Anforderungen"

Zeit: 3. bis 5. Mai 2023

Ort: Hotel "Das Achental" in Grassau im Chiemgau www.das-achental.com

Mehr Informationen zu CIO beyond und die Anmeldung finden Sie hier.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei den spannenden Diskussionen begrüßen zu dürfen.