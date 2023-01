Seit mehr als 35 Jahren arbeite ich in der Finanzindustrie. Ich habe Banking von der Pike auf gelernt. Seit über 20 Jahren bin in nun in der IT und seit gut zehn Jahren als CIO unterwegs. Der Branche bin ich 35 Jahre treu geblieben. CIO (COO/CTO) im Board einer Vermögensverwaltung bin ich nun seit 2021, und genau da gehört ein CIO in der Finanzindustrie hin: In das Board! Ich hoffe daher sehr, dass meine Wette aufgeht und ich keine Ausnahme bleibe!

Mich treibt das Thema digitale Transformation, was sich meines Erachtens deutlich von der häufig anzutreffenden DigitalisierungDigitalisierung unterscheidet. Einfach nur analoge Prozesse in digitale umzuwandeln, reicht nicht. Dann gibt es eben keine Papierformulare mehr, sondern PDF-Masken auf dem Bildschirm, die im schlimmsten Fall dann auch noch ausgedruckt und unterschrieben werden, um dann gescannt und per E-Mail weitergeleitet zu werden.

Eine digitale Transformation geht viel, viel weiter. Unter einer Transformation wird ein grundlegender Wandel verstanden. Es geht dabei um tiefgreifende Veränderungen in der politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Entwicklung. Eine digitale Transformation setzt am Geschäftsmodell an. Was heißt das? Ganz platt: Bestehende Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Wir haben das bei Kutschern (und Pferden) gesehen, bei der Fotografie und bei den Handys. Als Konsumenten finden wir das alles ganz wunderbar. Aus der Sicht eines Produzenten sieht das schon anders aus.

Nun ist die Frage, ob Kutscher (um in der Metapher zu bleiben) wirklich die geeigneten Menschen sind, um Autos zu designen und zu bauen. Wie wir alle wissen, bleibt die Welt nicht stehen. Der Wandel wird uns ständig begleiten. Man kann versuchen, ihn aufzuhalten und sich in die Rente zu retten. Das haben leider viel zu viele Manager versucht. Dies hat jedoch zur Konsequenz, dass über kurz oder lang der Wandel über das so geführte Unternehmen hinweggeht und das Unternehmen vom Markt verschwindet. Es gibt leider unzählige Beispiele dafür. In den letzten 50 Jahren verschwanden viele Unternehmen aus den Branchen Bergbau & Stahl sowie Öl & Gas aus den Top-100-Unternehmen, um Unternehmen aus Retail, Pharma und IT Platz zu machen.

Die Frage, die sich anschließt und die sich ein Board zu stellen hat, ist: Was passiert in den nächsten zehn bis 20 Jahren? Wie ist das Geschäftsmodell zu ändern, um das Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu gestalten? Die Antwort darauf kann nach meiner tiefen Überzeugung in der Finanzindustrie nur in einer digitalen Transformation liegen. Sehr wahrscheinlich gilt das aber auch für andere Branchen.

Ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu gestalten, wird ohne IT, ohne eine digitale Transformation, nicht gelingen. Punkt. Ein Unter­nehmen nachhaltig zu gestalten, sollte unser Ziel sein. Dafür wurden wir CIOs als Vertreter des C-Levels (!) eingestellt. Nun, dann sollten wir das auch tun. Unser Unternehmen nachhaltig erfolgreich gestalten.

Veränderte Rahmenbedingungen

Neue, oder eigentlich inzwischen alte, oder sagen wir etablierte Technologien wie Big DataBig Data und AI (Artificial IntelligenceArtificial Intelligence) haben bereits und werden in der Zukunft noch viel massiver Rahmenbedingungen verändern, auf die es sich einzu­stellen gilt. Ich sehe Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Daten sammeln, analysieren und aufbereiten.

Datensammler: Schon jetzt werden sehr viele Daten gesammelt, in Zukunft wird sich die Menge noch deutlich vergrößern. Big Data ist dabei (nur) die Technologie, die uns hilft beim Sammeln, Ablegen und Finden von Realtime- sowie historischen Daten. Das Internet of ThingsInternet of Things (IoT) ist die Basis, um von verschiedensten Geräten konstant Daten zu erhalten. DrohnenDrohnen helfen außerdem dabei, Daten aus einer anderen Perspektive zu sammeln. 5G5G ist mit der deutlich größeren Bandbreite die Basis dafür, die smarten Datensammler über das Internet und untereinander zu verbinden. Damit können diese Daten schnell, einfach und preiswert verschickt werden.

Datenanalyse: Wir können Daten nicht nur deutlich besser sammeln und speichern, sondern sie mit den neuen Technologien auch besser analy­sie­ren. AI und Machine LearningMachine Learning sind in der Lage, in einer unglaublichen Geschwindigkeit Muster zu er­kennen und aus Daten Informationen werden zu lassen. AI wird zum Beispiel in der Lage sein, Preis­trends deutlich besser vorauszusagen und vorausschauend Materialermüdung zu erkennen, um nur ein paar offensichtliche Beispiele zu nennen.

Datenpräsentation: Mit Virtual und Augmented RealityAugmented Reality haben wir komplett neue und faszinierende Möglichkeiten, Daten anzuzeigen. Wir können damit in Bruchteilen von Sekunden in die Karibik in Urlaub fahren, in Neuseeland eine Maschine reparieren oder uns mit Menschen vernetzen, die auf der anderen Seite des Globus arbeiten.

Zusammenfassend kann man sagen: It is all about data and data driven decisions.

Nun zurück zu meiner Wette. Daten sind ja nur eine der vielen Baustellen. Industrialisierung (standardisieren, modularisieren, automatisieren, digitalisieren) ist eine zweite sehr große Baustelle. Wenn das aber die Herausforderungen der nächsten Jahre sind, benötigen wir dringend Menschen im Board, die die Chancen aus dieser Veränderung erkennen und diese Veränderung auch zum Leben erwecken können. Das wird nur mit einem Mix aus Business- und Technologie-Know-how gehen, das heißt gemeinschaftlich und als Team. Allein können das weder Business- noch IT-Leute schaffen.

Diese Herausforderung wird nur gemeinsam zu meistern sein. Deshalb wette ich, da ich unbeirrbar an die Lernfähigkeit der Menschen glaube, dass im Jahr 2028 CIOs fest in den Boards verankert sind.