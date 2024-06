Schneller, agiler und kostensparender zu agieren, ist für Unternehmen in allen Branchen ein entscheidender Faktor - auch für Finanzinstitute wie die CommerzbankCommerzbank. Zusammen mit dem IT-Dienstleister Infosys hat die Bank daher das Geschäft mit Devisen, Devisenderivaten, Aktien und Rohstoffen auf der zentralen MX.3-Plattform des französischen Anbieters Murex zusammengefasst.

Ein Ziel des Projekts war, Abläufe zu vereinfachen und die Einführungszeit von neuen Produkten zu verkürzen. Außerdem wollte die Commerzbank die Kosten senken. Diese Ziele hat der Finanzdienstleister in seiner "Strategie 2027" festgeschrieben. Im Bereich IT will die Bank bis 2027 unter anderem die Betriebseffizienz und Lieferfähigkeit verbessern. Weitere Punkte sind eine optimierte IT-Stabilität und IT-Sicherheit.

Anpassung der Murex-Plattform durch Infosys

Der IT-Dienstleister Infosys übernahm im Rahmen des Projekts mehrere Aufgaben. Er unterstützte die Commerzbank dabei, die MX.3-Plattform an ihre Anforderungen anzupassen. Außerdem war Infosys für die Entwicklung und Integration, Tests und die Migration verantwortlich. Hinzu kamen der Go-live- und Nachsorge-Support.

Durch die neue Plattform konnte die Commerzbank den Handelsbetrieb deutlich verbessern. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Komplexität der IT-Landschaft. Das reduzierte die Kosten, weil die BankBank weniger ServerServer und Plattformen verwalten muss.

Projektdauer: drei Jahre

"Die erfolgreiche Plattformkonsolidierung ist ein großer Erfolg nach drei Jahren harter Arbeit. Die Zusammenarbeit unserer internen Teams mit Murex, Infosys und anderen externen Partnern war während des gesamten Projekts ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs", fasst Sebastian Kauck zusammen, CIO Corporate Clients bei der Commerzbank.

Mit den Resultaten der Umstellung ist Kauck zufrieden: "Das neue Setup ermöglicht es der Commerzbank, die Prozesseffizienz deutlich zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Zudem wird die Basis für zukünftiges Geschäftswachstum gelegt, weil sich die Commerzbank schneller an Marktveränderungen anpassen kann."

MX.3 basiert auf einer mehrschichtigen, serviceorientierten Architektur. Die Nutzer greifen über eine Desktop-App oder einen Browser auf die Funktionen zu. Um die nötige Performance bereitzustellen, verwendet die Plattform In-Memory-Techniken und Grids mit CPUs und Grafikprozessoren (GPUs). Die erforderliche Skalierbarkeit stellen Kubernetes und Software-Container sicher.

