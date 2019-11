CIO.de: Herr Herdt, erklären Sie uns die Bomatec AG bitte in maximal fünf kurzen Sätzen.

Mirko Herdt: Bomatec ist Partner führender Industriekonzerne. Sie unterstützt seine Kunden von der Idee bis zum "End of Life"-Zeitpunkt ihrer Produkte, welche in Applikationen von morgen eingebaut werden. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen ist Bomatec weltweit aktiv und umfasst Gesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika.

CIO.de: Stellen Sie uns Ihr Team vor - wie viele Mitarbeiter an wie vielen Standorten mit welchen Aufgaben?

Mirko Herdt: Das Bomatec IT-Team setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Wir haben die Teams Infrastructure, Support und Development. Wir befinden uns am Hauptstandort in der Schweiz und ein Teil des Infrastructure und Support Teams in Malaysia.

In den Teams Infrastructure und Support haben wir vier Mitarbeiter, welche sich um unsere Cloud & Voice-Lösungen und den internen Software Support kümmern.

Das Team Development besteht aus vier Softwareentwicklern, welche unser bestehendes ERPERP weiterentwickeln sowie das neue Inhouse ERP komplett designen und entwickeln.

Neues ERP-System in der Entwicklung

CIO.de: Stichwort Digitaler Wandel...Eher "klassische" Produktions- und Engineering-Unternehmen bringen hierfür ganz andere Voraussetzungen mit als beispielsweise "native" IT-Unternehmen. Wie ist die Bomatec AG hier aufgestellt - gerade auch im internen Austausch zwischen IT und OT?

Mirko Herdt: Wir sind modern aufgestellt im Unternehmen und setzen bereits komplett auf die Office 365-LösungenOffice 365-Lösungen; auch unsere Voice-Dienste und Intranet werden komplett über Microsoft Teams abgebildet. Bereits etwa 75 Prozent unserer ServerServer sind in der Azure Cloud, damit unsere Systeme weltweit verfügbar sind.

CIO.de: Welche (digitalen) Services rund um Ihre Produkte fragen Ihre Kunden besonders stark nach?

Mirko Herdt: EDI, Warehouse Management, Quality Management, Production Data Management.