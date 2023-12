Seit 1. November 2023 hat der Allianz-Konzern mit Olav Spiegel einen neuen CIO an Bord. Er folgt auf Ralf SchneiderRalf Schneider. Mehr erfahren

Ab 1. November 2023 zeichnet Elke Reichart als Chief Digital Transformation Officer (CDTO) für die Digitalisierung von InfineonInfineon verantwortlich. Mehr erfahren

Heiko Wardenga trat am 1. November die Stelle als CIO der Wirtschaftskanzlei Noerr an. Er folgt auf Christian AmmerChristian Ammer. Mehr erfahren

Ausblick

EonEon Energie Deutschland holt zum 1. Dezember 2023 zwei neue Geschäftsführerinnen an Bord: Sandra Rauch als Chief Digital Officer (CDO) und Veronika Bunk-Sanderson als Chief Financial Officer (CFO). Die Managerinnen sollen die deutsche Vertriebseinheit des Energieversorgers weiter in Richtung Digitalisierung ausrichten. Dabei wollen sie besonders die Customer-Experience-Perspektive einnehmen. Mehr erfahren

Stefan Lemke, derzeit CIO von AxaAxa Deutschland, wechselt zum 1. Januar 2024 als IT-Vorstand zur Signal Iduna GruppeSignal Iduna Gruppe. Mehr erfahren

Nach vier Jahren als CIO und Digital-Staatssekretär des Landes Hessen kehrt Patrick Burghardt am 1. Januar 2024 in seine Heimatstadt Rüsselsheim am Main zurück und übernimmt die Rolle des Oberbürgermeisters. Mehr erfahren

Zum 1. Februar 2024 übernimmt Sabina Kusmin-Tyburski, IT-Chefin des DKB-Konzerns, den CIO-Posten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Mehr erfahren

Rückblick

Zum 1. September hat Peter Hardebeck, bisher CIO bei Hamm Reno, die Branche gewechselt und stieg als Managing Director IT beim Maschinenbauer Windmöller & Hölscher ein. Mehr erfahren

